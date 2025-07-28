「半台車泡在水裡」到公司才得知停班！嘉義人怒：縣府剛睡醒？

記者施怡妏／綜合報導

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今（28）日遭大雷雨轟炸，嘉義縣府早上緊急宣布今停班停課，就有網友指出，早上出門看到雨勢覺得很不妙，整條馬路都淹水，還以為自己是開船上班，快到公司才收到緊急停班停課通知，許多網友也紛紛抱怨，「到了學校，結果不用上課，大傻眼。」

▲嘉義淹水。（圖／網友授權）



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有網友在Threads發文，早上出門上班，看到整條馬路都淹水，傻眼直呼「以為我在開船上班」，從圖片上可以看到，水淹到半個輪胎高，路上一名騎士放棄騎車，果斷下車用牽的。原PO快到公司後，才收到通知，嘉義縣28日停班停課，讓他超傻眼。

還有網友貼出嘉義朴子82橋下路段的淹水慘況，路上有兩輛汽車，半台車幾乎泡在水裡，「你說扯不扯，下雨而已，嘉義是什麼很賤的地方嗎？」

對此，許多出門上班、上課的嘉義人抱怨，「有沒有嘉義人去了學校、公司然後又回來的，本人就是7:50發布停班停課消息，我7:50剛好出門，到了學校整個大傻眼」、「嘉義縣府通知停止上班也太晚了」、「早上就被雷轟醒，出門前還再三確認有沒有放假，人都到了才發停班」、「都到公司了才發停班，縣府現在才睡醒？」「嘉義現況：睡過頭的收到不用去學校，已經到學校的開始破防」。

▲嘉義、雲林今出現大雷雨。（圖／氣象署）

受到低壓帶、西南風影響，嘉義縣遭大雷雨狂炸，各地紛紛傳出災情，嘉義縣府也緊急宣布今停班停課。而鄰近的雲林縣水林鄉公所也受到劇烈降雨影響，稍早宣布今停班停課。

水林鄉公所指出，預計有強風大雨威脅，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出及戲水，低窪地區留意淹水，並做好防災準備。今日清潔隊正常收垃圾，聽到垃圾車音樂再出來倒垃圾，也請小心自己的安全。