核三公投反方代表人　行政院：由林子倫、曾文生擔任

▲行政院發言人林子倫將擔任核三重啟公投辯論會的反方代表。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投票，中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，今（18日）傳出，支持重啟核三的正方辯論代表名單竟出現氣候變遷委員會副召集人童子賢。對此，行政院發言人李慧芝今表示，反方代表人選確定為行政院能源減碳辦公室林子倫副執行長以及台灣電力公司曾文生董事長。

中選會表示，為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，決議在8月7日、9日、11日、13日、15日，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

有關外界關注核三公投反方代表人選以及政府對於能源政策立場一事，行政院發言人李慧芝今表示，行政院在綜合考量後，決定應有人選表達意見，在學術與實務的專業權衡後，人選確定為行政院能源減碳辦公室林子倫副執行長以及台灣電力公司曾文生董事長。

李慧芝說，政院並請兩位人選積極與社會各界溝通及交換意見。至於正式名單的公布時程，政院尊重主辦方獨立機關中選會發布資訊的權責。

李慧芝表示，政府正積極推動二次能源轉型，包括「發展多元綠能」、「推動深度節能」以及「促進儲能技術應用」。至於核能方面，國家最重要的任務，就是確保核能發電機組的安全，這也是國家對於人民最基本的責任。

李慧芝表示，核三廠二號機在今年5月17日運轉執照屆滿後就已經停止發電，即便後續需要重啟，仍然必須等待主管機關修訂子法，以及進行相關核安檢查要求的事項，台電公司才能夠進行重啟評估，而且必須以確保核能安全為最大前提。

李慧芝重申，行政院卓榮泰院長對於核能態度一直沒有改變，必須要符合確保核能安全、核廢料的處理問題得到解決以及社會有共識的三原則。