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「警察廟」走進法文書頁　潮州人文魅力驚豔法國出版人

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲法國出版人馬霆伉儷拜訪潮州。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法國出版人馬霆伉儷拜訪潮州，實地走讀龍應台《大武山下》中所述「警察廟」文化場景，潮州警方親自導覽，展現地方信仰魅力與基層警察人文素養，促成文化外交與國際出版交流。

▲法國出版人馬霆伉儷拜訪潮州。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲法國出版人馬霆伉儷拜訪潮州。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局於昨19日，接待一對遠從法國來台的文化訪客——法國籍出版人 Yann Varc’h THOREL（中文譯名：馬霆）與其來自上海的妻子。夫婦二人經營出版社多年，長期關注華文文化出版動態，並因緣際會，於2022年透過駐法國台灣代表處認識前文化部長龍應台，進而對其著作對台灣地方習俗文化產生濃厚興趣。

龍應台部長在其著作《大武山下》中提及潮州地區具地方特色的人文場景——「警察廟」，深深吸引馬霆夫婦的目光，萌生了將該書翻譯成法文、推廣至歐洲的構想。為一探書中所描繪的文化現場，龍部長的兄長龍應達先生特別牽線潮州警方接待，促成此次跨國文化交流。

由屏東縣政府警察局劉坤宗科長與潮州分局鍾政利組長親自導覽解說，帶領貴賓實地走訪書中所提及的「警察廟」，深入認識其背後所蘊含的地方信仰與警察文化精神。馬霆夫婦不僅被地方民俗所感動，更對台灣警察親切專業的形象留下極為深刻的正面印象。

這次文化交流也展現了台灣基層警察深具人文素養，在無形中促進了國民外交。馬霆夫婦更表示，期盼未來能將台灣豐富的人文故事與在地文化，以法文出版帶向更遠的國際舞台。

潮州警察分局表示，除了維護轄區治安與交通秩序，亦樂於肩負文化推廣與友善接待角色，藉由每一次的互動，傳遞出台灣警察的溫度與專業，讓世界看見台灣、認識潮州。

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