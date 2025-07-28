拒與南韓政府對話！　金與正怒嗆：我們早已不是同一民族

▲金與正直接打臉南韓總統李在明喊出的「修補關係」願景。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正28日透過官媒表示，北韓對與南韓談判完全沒有興趣，直接打臉南韓總統李在明喊出的「修補關係」願景。金與正更直言，雙方已經不屬於同個民族。

金與正28日透過《朝鮮中央通信社》發出聲明表示，南韓總統李在明上台後，喊出改善南北關係，停止邊境對北韓的大聲公廣播、終止散發對北傳單，甚至開放民眾赴北韓觀光；統一部長鄭統榮也主張開啟「和解與合作」時代，並談到恢復和平、修復南北關係。

金與正還提到，李在明甚至想邀請北韓出席在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，「這些舉動根本不值得稱讚。」

金與正指出，南韓過去將北韓視為首要敵人、製造極端對立，如今若以為幾句感性的話就能推翻一切，「那是嚴重的誤判。」她表示，不管南韓打著「民主」的旗號，還是披著「保守」的面具，都永遠不可能成為和解合作的夥伴。

金與正批評，南韓即使換了政府，本質沒有改變，李在明政府仍緊抓「韓美同盟」，持續與北韓對立，還計畫進行大規模軍演，未來半島南邊土地勢必再度瀰漫火藥味。

金與正強調，不管李在明政府多麼想扮演「同胞」角色，做出各種看似正義的事來吸引北韓或國際社會注意，「我們對敵人的認知不會改變，也不可能倒轉歷史的時鐘，因為南北關係的本質已經徹底變了。」

金與正最後明確指出，「不論首爾提出什麼政策、什麼建議，我們完全沒有興趣，也沒有任何見面的理由，更沒有任何議題需要討論。」她表示，「朝鮮（DPRK）和南韓（ROK）之間的關係，早已徹底走過了所謂『同質民族』的時代。」