綠白有望和解？陳昭姿列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能

▲陳昭姿大罷免後許三願，盼民進黨釋出善意、重建綠白合作。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

大罷免結束後，民眾黨不分區立委陳昭姿透過臉書發文，許下三個政治願望，包括公平對待柯文哲、接受國會改革三讀結果、以及儘速通過延宕已久的《代孕法案》，若民進黨釋出善意，讓綠白雙方有重建合作關係的契機，兩黨便有機會回到原本在議題上合作的狀態。

陳昭姿27日透過臉書發文，發表名為「如果我可以決定」的貼文，提出三項訴求：第一，希望民進黨「公平對待柯文哲」，立即釋放柯文哲，回歸法律辦案，停止政治黑手介入；第二，接受國會改革三讀通過的事實，強調這是民進黨在野時期多位立委奮力推動的成果；第三，儘速通過行政怠惰多年未決的《代孕法案》，這項法案過去也曾獲總統賴清德與多位綠營立委支持。

陳昭姿表示，如果這三項條件能實現，白綠關係便有望修補，雙方能重新開放議題合作。

另外，根據《自由時報》報導，陳昭姿指出，儘管她所屬政黨與綠營近期對立加劇，但仍有合作空間。她舉例，民進黨立委沈伯洋推動的「立委赴中納管法案」，就是綠白可以合作的議題之一，該法不僅應向行政院報備，更應同步公開資訊於立法院官網，並開放媒體採訪，以強化透明與監督。

陳昭姿也透露，當年是由柯文哲親自欽點入列不分區名單，甚至原本被排在第一位，象徵柯對綠白合作的高度期待。不過，後來因民進黨總召柯建銘批評民眾黨8席立委是「廢物」，導致她難以在立法院長選舉時推動交叉投票，無法說服黨內支持民進黨人選，儘管她個人十分欣賞前院長游錫堃。

「當家的人要主動釋出善意！」陳昭姿強調，總統賴清德與行政院長卓榮泰應帶頭改變氛圍，即使黃國昌曾公開呼籲卓榮泰下台負責，但若卓願意道歉、說明、比照日前關稅議題召開兩院協商，也能作為修補對話的契機，民進黨如果願意在態度上改變、擱置對立，雙方仍有機會透過議題展開合作。