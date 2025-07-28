　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

▲立法院院會，民進黨放置海報，抗議在野黨普發現金提案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會，民進黨放置海報，抗議在野黨普發現金提案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

行政院明確表態不支持全民普發現金1萬元，被視為此次大罷免未能成功的關鍵因素之一。儘管行政院長卓榮泰曾公開表示，希望能赴立法院親自說明國家財政狀況，但對於是否會提出替代性救濟措施，至今未明確交代。根據憲法規定，行政院提出覆議的最後期限為7月31日。

針對此事，挺過罷免的國民黨立委王鴻薇與李彥秀27日都表態，若行政院真的提出覆議，國民黨立院黨團絕對會否決。王鴻薇強調，這是對選民的政治承諾，沒有妥協空間；李彥秀則稱，普發現金對於紓解弱勢壓力、提振內需及支持服務業有實質幫助，並呼籲卓榮泰停止猶豫，盡快推進普發現金相關法案與預算審查。

為了因應美國即將實施的對等關稅，行政院提出總額4100億元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案》。不過，國民黨團在版本審議中，刪除了原本針對台電的1000億元補貼，改成全民普發1萬元現金替代，使總規模擴增至5450億元，並在立法院三讀通過。

藍營在反罷免宣講中頻頻強調，若藍委遭罷免，已經三讀通過的5天假與1萬元現金政策將被民進黨撤銷，此舉被普遍視為鞏固基本盤的有效策略。

特別條例已於7月22日送至行政院，依照程序，若行政院認為條文有窒礙難行之處，得於10日內經總統核可後移請立法院覆議。立院則需在送達後15日內作成決議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報
台中大甲「大豪雨」淹水警戒！大雷雨一夜十發　居民起床移車
快訊／川普宣布與歐盟達成協議　關稅降至15％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

曹興誠823不玩了！黃揚明諷「又半途而廢」：大罷免大放鳥

綠白有望和解？陳昭姿列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能

大罷免大挫敗「戰犯還在卸責」！楊蕙如：沒救的人快拔掉

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們的責任

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

曹興誠823不玩了！黃揚明諷「又半途而廢」：大罷免大放鳥

綠白有望和解？陳昭姿列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能

大罷免大挫敗「戰犯還在卸責」！楊蕙如：沒救的人快拔掉

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們的責任

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

嘉義2戶民宅深夜陷惡火！　母子2人命喪火窟

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

每天滑手機引發焦慮？5個科技成癮跡象　用「數位排毒」找回自己的步調

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

美商務部長：8/1開徵對等關稅不會延期

司法首長監督責任不能靠個人良心　《法官法》該修了

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

政治熱門新聞

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

綠白有望和解？陳昭姿列3條件重建關係

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

曹興誠勸放下823罷免　黃捷回應了

曹興誠823不玩了！黃揚明諷：大罷免大放鳥

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

酸賴清德大誤判　徐巧芯：他以為能罷10席

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

大罷免慘敗「傳達3民意」　賴聽見了嗎？

即／沈伯洋凌晨發聲了！

曹興誠喊823讓民進黨努力　綠黨團願扛更大責任

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

更多熱門

相關新聞

司法首長監督責任不能靠個人良心　《法官法》該修了

司法首長監督責任不能靠個人良心　《法官法》該修了

《法官法》自2019年修法後，開放人民得向評鑑委員會申請評鑑不適任法官。然而四年多來，法官評鑑委員會（下稱法評會）僅有一件人民請求的案件成立並移送懲戒法院，檢察官評鑑委員會則仍掛零。面對這樣的數字，很多人會問：是法官與檢察官真的變好了，還是我們變得無法發現不適任者？

罷免失敗黨內、政院要調整？　綠委：會檢討

罷免失敗黨內、政院要調整？　綠委：會檢討

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」

撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

反罷免大成功　徐巧芯嗆卓榮泰立刻下台

反罷免大成功　徐巧芯嗆卓榮泰立刻下台

關鍵字：

普發行政院立法院

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄烈陽下守候大S

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

獨／台中大樓水塔驚見男屍！畫面曝

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

快訊／國家警報響！　大雷雨轟3縣市

英媒：英國已準備好為台灣而戰

遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

謝淑薇：自由不是拿來變成傷人的武器

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面