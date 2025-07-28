「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

▲立法院院會，民進黨放置海報，抗議在野黨普發現金提案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

行政院明確表態不支持全民普發現金1萬元，被視為此次大罷免未能成功的關鍵因素之一。儘管行政院長卓榮泰曾公開表示，希望能赴立法院親自說明國家財政狀況，但對於是否會提出替代性救濟措施，至今未明確交代。根據憲法規定，行政院提出覆議的最後期限為7月31日。

針對此事，挺過罷免的國民黨立委王鴻薇與李彥秀27日都表態，若行政院真的提出覆議，國民黨立院黨團絕對會否決。王鴻薇強調，這是對選民的政治承諾，沒有妥協空間；李彥秀則稱，普發現金對於紓解弱勢壓力、提振內需及支持服務業有實質幫助，並呼籲卓榮泰停止猶豫，盡快推進普發現金相關法案與預算審查。

為了因應美國即將實施的對等關稅，行政院提出總額4100億元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案》。不過，國民黨團在版本審議中，刪除了原本針對台電的1000億元補貼，改成全民普發1萬元現金替代，使總規模擴增至5450億元，並在立法院三讀通過。

藍營在反罷免宣講中頻頻強調，若藍委遭罷免，已經三讀通過的5天假與1萬元現金政策將被民進黨撤銷，此舉被普遍視為鞏固基本盤的有效策略。

特別條例已於7月22日送至行政院，依照程序，若行政院認為條文有窒礙難行之處，得於10日內經總統核可後移請立法院覆議。立院則需在送達後15日內作成決議。