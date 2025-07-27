大罷免失敗民進黨、政院要調整？　綠委：內部會檢討

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

面對726大罷免大失敗，民進黨立委林俊憲今（27日）表示，失敗了當然要檢討，這是民進黨能進步的原因，但失敗檢討不等於內鬥。至於未來黨、政院會有什麼調整？民進黨內部會自己檢討，也尊重相關意見。執政者沒有悲傷、放棄的權利，未來如何應對朝野狀況、帶領台灣向前行，才是民進黨必須優先思考的。

林俊憲今日透過自錄影片表示，失敗了當然要檢討，民進黨自己遇到失敗一定要能檢討，這是民進黨能持續不斷進步很重要的原因。但失敗的檢討不等於就是內鬥，中共最喜歡看到民進黨的內鬥。

林俊憲說，這次大罷免最後結果雖然讓很多支持者失望，但民進黨有失敗的地方，也有收穫的地方，就是開啟跟公民團體合作經驗。未來合作模式也是民進黨必須檢討部分。

至於黨或行政院有必須做什麼調整的地方，林俊憲指出，民進黨內部會自己檢討，也尊重相關意見，在823還有些公民團體發起的罷免程序還沒走完，還在進行中，這個時間點民進黨應該先穩定下來。

林俊憲說，民進黨是執政黨，在未來國會當然會面對更艱難狀況，但執政者沒有悲觀、放棄的權利，未來如何繼續帶領台灣向前行，及未來面對更不一樣朝野狀況，才是民進黨必須優先思考，未來必須面對更大的挑戰。