　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

▲▼ 中醫師教4種氣血不足肥胖症狀和改善法 。（圖／達志示意圖、公關提供）

▲肥胖是現代人常見文明病，與多種健康問題息息相關。（示意圖／達志）

記者曾羿翔／綜合報導

英國一項涵蓋超過27萬名民眾的大型研究顯示，居住環境中的綠地多寡，特別是是否擁有私人住宅花園，與肥胖相關癌症的罹患風險有顯著關聯。研究發現，經常接觸綠地（家中周圍有私人庭院或花園），罹患乳癌與子宮癌的機率明顯降低。

該研究發表於《整體環境科學》（Science of The Total Environment）期刊，分析英國生物銀行（UK Biobank）於2006至2010年間招募的279,326名參與者資料，並追蹤至2016年底。在平均近8年的觀察期內，共有9,550人被診斷出肥胖相關癌症。

研究團隊運用地理資訊系統（GIS）評估參與者住家周遭100公尺內的綠地分布，並連結癌症登記資料，結果顯示：若住處附近擁有較多私人住宅花園，肥胖相關癌症的整體風險下降8%，乳癌風險下降9%，而子宮癌風險更大幅下降20%。

研究指出，這種健康益處可能來自花園所帶動的戶外活動量提升、陽光曝曬所增加的維生素D濃度，以及較低的空氣污染程度（如PM2.5與二氧化氮濃度）。此外，性別、社經地位等人口統計因素也可能參與其中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐
綠白有望和解？她列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能
獨／台中大樓水塔驚見男屍！住戶急討論水質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每日電訊報：英國已準備好為台灣而戰

英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

快訊／泰國外交部宣布：泰柬明天將在馬來西亞舉行會晤

關稅上路倒數剩不到一周！　南韓「最終場談判」時間點曝光

日男遭雷劈「嚴重燒傷」奇蹟生還！　憶驚悚瞬間：眼前一道白光

推擠踩踏6人喪命！印度神廟塞爆突傳「電線掉落」　信徒互踩奔逃

快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！死傷不明　民宅遭炸爛畫面曝

柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

【根本複製貼上！】父女擁有同款飛機頭 絕對是親生的XD

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

每日電訊報：英國已準備好為台灣而戰

英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

快訊／泰國外交部宣布：泰柬明天將在馬來西亞舉行會晤

關稅上路倒數剩不到一周！　南韓「最終場談判」時間點曝光

日男遭雷劈「嚴重燒傷」奇蹟生還！　憶驚悚瞬間：眼前一道白光

推擠踩踏6人喪命！印度神廟塞爆突傳「電線掉落」　信徒互踩奔逃

快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！死傷不明　民宅遭炸爛畫面曝

柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

每日電訊報：英國已準備好為台灣而戰

10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

誠信教育與運動倫理　北市政風處辦「青廉營」提升法治素養

陸劇OST 10大人氣歌手揭曉！　汪蘇瀧、張碧晨都上榜

DIOR全新水桶包超好看！陳庭妮用牛仔褲＋芭蕾舞鞋搭出自然魅力

英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

國際熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

Google地圖「1功能」要掰了！

英研究：多接觸一種環境　可防癌減肥

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

民進黨「大罷免」全軍覆沒　美學者：不樂觀

路面突消失　駕駛5秒內墜天坑畫面曝

好市多牛奶過期7天沒壞　背後原因會員讚爆

泰柬明天將在馬來西亞舉行會晤

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

印度女搭救護車　「送醫途中」遭輪流性侵

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

馬斯克被揭下令切斷星鏈！　烏克蘭大反攻變「瞎打」

NASA人力精簡　近4000人提辭呈

柬部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場

更多熱門

相關新聞

趙今麥《櫻桃琥珀》神顏令人驚艷

趙今麥《櫻桃琥珀》神顏令人驚艷

趙今麥在《櫻桃琥珀》中的仙氣與清瘦外型令人驚艷，讓人很難聯想她也曾飽受嬰兒肥與易胖體質困擾。她曾在節目中分享自己的減肥方法，靠著飲食控制、作息規律與運動習慣成功維持纖細體態。

台大減肥專家秘笈全公開

台大減肥專家秘笈全公開

吃很少、動很多卻瘦不下來？

吃很少、動很多卻瘦不下來？

減肥偏方？女子連曬背9天致腎衰竭

減肥偏方？女子連曬背9天致腎衰竭

內臟脂肪怎麼消？ 醫揭5大方法

內臟脂肪怎麼消？ 醫揭5大方法

關鍵字：

英國研究防癌減肥環境

讀者迴響

熱門新聞

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

具俊曄烈陽下守候大S

獨／台中大樓水塔驚見男屍！畫面曝

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機昏迷送醫不治

F4才剛復出「朱孝天鬆口重大喜訊」！

大罷免大失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面