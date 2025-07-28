英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

▲肥胖是現代人常見文明病，與多種健康問題息息相關。（示意圖／達志）

記者曾羿翔／綜合報導



英國一項涵蓋超過27萬名民眾的大型研究顯示，居住環境中的綠地多寡，特別是是否擁有私人住宅花園，與肥胖相關癌症的罹患風險有顯著關聯。研究發現，經常接觸綠地（家中周圍有私人庭院或花園），罹患乳癌與子宮癌的機率明顯降低。

該研究發表於《整體環境科學》（Science of The Total Environment）期刊，分析英國生物銀行（UK Biobank）於2006至2010年間招募的279,326名參與者資料，並追蹤至2016年底。在平均近8年的觀察期內，共有9,550人被診斷出肥胖相關癌症。

研究團隊運用地理資訊系統（GIS）評估參與者住家周遭100公尺內的綠地分布，並連結癌症登記資料，結果顯示：若住處附近擁有較多私人住宅花園，肥胖相關癌症的整體風險下降8%，乳癌風險下降9%，而子宮癌風險更大幅下降20%。

研究指出，這種健康益處可能來自花園所帶動的戶外活動量提升、陽光曝曬所增加的維生素D濃度，以及較低的空氣污染程度（如PM2.5與二氧化氮濃度）。此外，性別、社經地位等人口統計因素也可能參與其中。