人形機器人面臨「偽智能」困境　宇樹科技副總：環境感知碎片化

▲宇樹科技生產的G1人形機器人。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸人形機器人在各種開源AI的刺激下發展飛速，然而，發展態勢也逐漸進入瓶頸。作為人形機器人頭部企業的宇樹科技副總經理王啟舟透露，人形機器人正面臨「偽智能」困局，「人形機器人舞蹈動作是預設提前訓練的，並不具備真實場景決策能力，核心缺陷主要是環境感知的碎片化，包括動作連貫性的缺失，多任務泛化能力的不足等。」

《澎湃新聞》報導，「今年開始，大家覺得宇樹像網紅公司，並不是這樣，我們在行業做了很多年，是全球首家公開零售高性能四足機器人並最早實現行業落地的公司，也是全球率先實現人形機器人量產的公司。」7月27日，在2025世界人工智能大會「人工智能＋」戰略領軍人才與創新發展論壇上，知名機器人公司宇樹科技聯合創始人、副總經理王啟舟說。

談及該如何突破人形機器人的困局，王啟舟表示，宇樹科技在小腦動態平衡方面，是在真實環境下，持續訓練機器人，至於在方面大腦自主決策方面，宇樹科技更傾向於在底層做適配，「當前，機器人更多還是個體，如果它在某一個階段能迎來大的爆發，我認為聯機學習，實現多機器人傳感經驗共享是非常方便的。目前，人形機器人能支持各種場景下的數據採集，我們也和業內一些頭部廠商建立了數採中心，這個過程中，也有許多問題需要我們克服。」

對於宇樹科技的新款人形機器人R1，王啟舟提到，1.2公尺的高度在性能上，是同尺寸機器人裡最好的，「人形機器人是先運動再工作，因為人形機器人在當前大腦方向沒有明確的情況下，要具備靈巧、耐用的本體，像人一樣，從蹣跚學步到靈活運動有一個過程，我們讓一個老奶奶幹體力活是幹不了的，所以先運動再工作。」

在研發方面，王啟舟強調，宇樹科技是全產業鏈自研自產，「硬件方面，我們做到90%核心零部件以及本體結構全棧自主研發；感知方面是自研的激光雷達以及視覺相關的傳感器，包括我們自己的算法迭代，支持機器人在固定場景下，做自主工作； AI方面，我們也有自己的機器人世界模型，當然我們也和頭部AI廠商生態共建。」