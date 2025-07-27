暴雨猛灌宜蘭頭城！北宜公路「一夜2起落石坍方」　消防分隊險被淹

▲宜蘭頭城暴雨狂灌，北宜公路連傳落石。（圖／警方提供，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

受低壓帶及強對流系統影響，宜蘭縣頭城鎮今（27）日晚間突降暴雨，氣象站測得一小時雨量高達69.5毫米，水利署晚間發布「一級淹水警戒」，頭城多處地勢低窪地區迅速傳出積淹水災情，最大積水深度達1公尺。當地居民形容雨勢「像用倒的」，不少街道一度難以通行。

最嚴重的是頭城老街、濱海路二段及宜三路等路段，街道水位已淹過腳踝，不少商家緊急抬高門前物品防範進水，有居民拍下騎樓水淹畫面，甚至位於武營里的頭城消防分隊也傳出淹水，消防人員一度在外待命卻發現「自己的單位也快被水吞沒」。鎮公所緊急動員抽水機與清潔隊進行排水作業。

▲頭城鎮濱海路二段1巷內，往接天空方向涵洞淹水，現場拉封鎖線管制。

除了淹水災情，晚間也陸續傳出多起土石坍方。宜三路二段413號邊坡於20時06分發生土石滑落，所幸未影響通行；約半小時後，北宜公路68公里處再傳土石崩落，雖未釀傷亡，但造成路段一度受阻，頭城工務段隨即漏夜清理。兩起事件皆未造成人員傷亡。

因應突發狀況，警方與公路局同步啟動應變，部分危險路段如涵洞區已設置封鎖線及交通錐管制。水利署也點名大坑里、竹安里、外澳里等10個村里為高風險地區，籲請居民暫避低窪地帶，勿前往山區與危險邊坡，以防發生次生災害。

氣象單位預估此次降雨恐持續至明（28）日清晨，提醒民眾持續關注天氣與防災警訊，配合地方政府應變措施。若非必要，夜間應避免外出，確保自身安全。