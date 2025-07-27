　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暴雨猛灌宜蘭頭城！北宜公路「一夜2起落石坍方」　消防分隊險被淹

▲宜蘭頭城暴雨狂灌！北宜公路連傳落石。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭頭城暴雨狂灌，北宜公路連傳落石。（圖／警方提供，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

受低壓帶及強對流系統影響，宜蘭縣頭城鎮今（27）日晚間突降暴雨，氣象站測得一小時雨量高達69.5毫米，水利署晚間發布「一級淹水警戒」，頭城多處地勢低窪地區迅速傳出積淹水災情，最大積水深度達1公尺。當地居民形容雨勢「像用倒的」，不少街道一度難以通行。

最嚴重的是頭城老街、濱海路二段及宜三路等路段，街道水位已淹過腳踝，不少商家緊急抬高門前物品防範進水，有居民拍下騎樓水淹畫面，甚至位於武營里的頭城消防分隊也傳出淹水，消防人員一度在外待命卻發現「自己的單位也快被水吞沒」。鎮公所緊急動員抽水機與清潔隊進行排水作業。

▲宜蘭頭城暴雨狂灌！北宜公路連傳落石。（圖／記者游芳男翻攝）

▲頭城鎮濱海路二段1巷內，往接天空方向涵洞淹水，現場拉封鎖線管制。

除了淹水災情，晚間也陸續傳出多起土石坍方。宜三路二段413號邊坡於20時06分發生土石滑落，所幸未影響通行；約半小時後，北宜公路68公里處再傳土石崩落，雖未釀傷亡，但造成路段一度受阻，頭城工務段隨即漏夜清理。兩起事件皆未造成人員傷亡。

因應突發狀況，警方與公路局同步啟動應變，部分危險路段如涵洞區已設置封鎖線及交通錐管制。水利署也點名大坑里、竹安里、外澳里等10個村里為高風險地區，籲請居民暫避低窪地帶，勿前往山區與危險邊坡，以防發生次生災害。

▲宜蘭頭城暴雨狂灌！北宜公路連傳落石。（圖／記者游芳男翻攝）

氣象單位預估此次降雨恐持續至明（28）日清晨，提醒民眾持續關注天氣與防災警訊，配合地方政府應變措施。若非必要，夜間應避免外出，確保自身安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐
綠白有望和解？她列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能
獨／台中大樓水塔驚見男屍！住戶急討論水質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暴雨猛灌宜蘭頭城！北宜公路「一夜2起落石坍方」　消防分隊險被淹

桃園寵物嘉年華登場　蘇俊賓：「三箭齊發」推動寵物友善城市

清境農場推高山電影院　父親節邀爸爸免費看溫馨動畫片

國1新營段小客車突起火　駕駛驚險逃生未傷亡

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

青年創意撞擊傳統工藝！「台東國際青年工藝設計營」金獎揭曉

海風星光與樂聲共舞！「最美星空音樂會」大武場浪漫落幕

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

【根本複製貼上！】父女擁有同款飛機頭 絕對是親生的XD

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

暴雨猛灌宜蘭頭城！北宜公路「一夜2起落石坍方」　消防分隊險被淹

桃園寵物嘉年華登場　蘇俊賓：「三箭齊發」推動寵物友善城市

清境農場推高山電影院　父親節邀爸爸免費看溫馨動畫片

國1新營段小客車突起火　駕駛驚險逃生未傷亡

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

青年創意撞擊傳統工藝！「台東國際青年工藝設計營」金獎揭曉

海風星光與樂聲共舞！「最美星空音樂會」大武場浪漫落幕

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

每日電訊報：英國已準備好為台灣而戰

10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

誠信教育與運動倫理　北市政風處辦「青廉營」提升法治素養

陸劇OST 10大人氣歌手揭曉！　汪蘇瀧、張碧晨都上榜

DIOR全新水桶包超好看！陳庭妮用牛仔褲＋芭蕾舞鞋搭出自然魅力

英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

地方熱門新聞

宜蘭頭城大淹水！北宜公路一夜2起落石坍方

清境農場父親節推高山電影院2場各限量免費400席

國1新營段小客車突起火駕駛驚險逃生未傷亡

桃園寵物嘉年華　蘇俊賓：推動寵物友善城市

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵：已恢復

大手筆留才！台中私校送教職員遊馬來西亞住五星飯店

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

垃圾堆十天沒清？環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」

「最美星空音樂會」大武場浪漫落幕

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視業者說明復原進度補償措施

「台東國際青年工藝設計營」金獎揭曉

雅聞觀光工廠湧入400人南消一大隊辦防災宣導

更多熱門

相關新聞

暴雨轟炸！宜蘭頭城多區出現淹水

暴雨轟炸！宜蘭頭城多區出現淹水

豪雨來襲，宜蘭縣多區出現淹水情形，水利署示警，頭城鎮今（27日）晚間發布「一級警戒」。從水利署晚間9點30分累積雨量資料來看，3小時降雨量高達136.5毫米，而6小時、12小時與24小時的累積雨量都達到169毫米，民眾需提高警覺，留意淹水、土石流等災害風險。

北京暴雨轉移3千人　密雲水庫洩洪

北京暴雨轉移3千人　密雲水庫洩洪

山西暴雨巴士失聯！載有12名外出務工人員

山西暴雨巴士失聯！載有12名外出務工人員

快訊／台南永康工地挖破瓦斯管現場瓦斯味濃消防緊急警戒止漏

快訊／台南永康工地挖破瓦斯管現場瓦斯味濃消防緊急警戒止漏

1年的雨1天下完！河北居民嘆：家電都被沖走

1年的雨1天下完！河北居民嘆：家電都被沖走

關鍵字：

宜蘭頭城暴雨淹水警戒

讀者迴響

熱門新聞

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

具俊曄烈陽下守候大S

獨／台中大樓水塔驚見男屍！畫面曝

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機昏迷送醫不治

F4才剛復出「朱孝天鬆口重大喜訊」！

大罷免大失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面