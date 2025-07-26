快訊／台南永康工地挖破瓦斯管現場瓦斯味濃　消防緊急警戒止漏

▲台南市永康區一處工地26日下午施工時挖破瓦斯管線，消防緊急出動灑水警戒處置。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區中華路26日下午1時37分傳出瓦斯外洩，一處由自來水公司委外施工的工地在作業時不慎挖破地下瓦斯管線，現場立刻飄散濃厚氣味，消防局獲報後緊急出動2車5人前往處置，消防人員進行警戒與灑水防護，所幸經大台南瓦斯公司人員到場處理，於下午2時32分順利完成止漏，整起事件未釀成意外傷亡。

根據消防局資料，該起事故為自來水公司委外的工程人員進行施工時，不慎挖破瓦斯管線，接獲報案後，復興消防分隊於下午1時48分抵達現場，實施灑水與人員警戒。到下午1時51分許，大台南天然氣公司人員抵達進行緊急搶修，最終於下午2時32分許完成止漏作業，現場安全排除後由瓦斯公司持續進行後續復原，消防單位則整理裝備準備返隊。

事故初期，由於現場瓦斯濃度偏高，警方一度封鎖中華路南往北車道，並調撥對向車道供通行，以維護通行民眾與施工人員安全。所幸處置得宜，未進一步擴大災情。

台南市政府提醒，施工單位進行地面開挖作業前，務必詳加查詢地下管線位置，並採取防護措施，避免破壞瓦斯、自來水與電力等公共設施，保障施工安全與民眾生命財產。