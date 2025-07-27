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北京暴雨轉移3千人！密雲水庫向下游洩洪

▲▼北京暴雨轉移3千人！密雲水庫向下游洩洪。（圖／翻攝新京報）

▲北京暴雨已導致許多災情。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京延慶、懷柔、密雲等區域26日、27日持續降下暴雨，官方緊急轉移3065名居住在風險區的民眾。同時，密雲水庫的最大洪峰流量也創下歷史新高，在下午3時向下游洩洪。

根據陸媒報導，26日12時至27日2時，北京市密雲區發生強降水天氣，全區平均降雨量達到73.5毫米，最大累計降水在黃土梁站，達到315.3毫米。由於降雨過程比較集中，局地性強，暴雨導致多個村子的道路、電力、通信中斷。

北京市密雲區官方表示，截至27日5時，所有村莊均已取得聯繫，共轉移18個鎮149個村1452戶3065人，未接到人員死亡情況，救援及群眾轉移工作仍在進行。

▲▼北京暴雨轉移3千人！密雲水庫向下游洩洪。（圖／翻攝新京報）

暴雨造成密雲全區12條道路封閉，其中7條封控路段已可通行，6條中斷路段仍在處理中。強降水還造成密雲區163個基站信號中斷，目前所有行政村已實現衛星電話通聯。

受暴雨影響，密雲水庫上游來水量顯著增加，最大入庫洪峰流量達每秒6550立方公尺，已超歷史最大洪峰流量。為應對後續來水，密雲水庫已於27日下午3時啓動洩流，將水庫水位逐步降至汛限水位以下。

洩洪將導致密雲水庫下游潮河、白河、潮白河等河道水位將明顯上漲，水深流急。

▲▼北京暴雨轉移3千人！密雲水庫向下游洩洪。（圖／翻攝新京報）

中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，昨天（26日）晚上，北京北部出現了持續的強對流，對流的下沈氣流向北流出，但因為有山地阻擋，導致出流不暢，向南流出則迎頭撞上副熱帶高壓邊緣的偏南暖濕氣流，激發新的對流，替換原先對流，於是形成「列車效應」，導致密雲一帶出現強降雨。

信欣指出，「列車效應」就是一連串的對流雲團，先後影響同一地方，就像列車的不同車廂先後經過同一地點一樣，導致強降雨長時間持續。

▲▼北京暴雨轉移3千人！密雲水庫向下游洩洪。（圖／翻攝新京報）

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