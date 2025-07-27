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曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄：民進黨也該斷尾求生

▲▼ 趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事。（圖／記者李毓康攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免失利，領銜人之一的聯電創辦人曹興誠今（27日）表示，「放下」823第二波罷免，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，「責任重大，我們承擔不起！」前中廣董事長趙少康受訪時諷刺，曹興誠以為自己鈔票多，就可以為所欲為，想在台灣掀起腥風血雨，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，說什麼8月23日第二梯次罷免不玩了，完全就是始亂終棄。他也警示民進黨如果不斷尾求生，就等著被曹興誠尾巴咬狗了。

曹興誠稍早發表「給志工們的信」，內容提到這次大罷免「我們並沒有輸」，指出能讓這麼多同伴一起站出來表態抗共是一大成功。不過他話鋒一轉，提到第二波8月23日的罷免，他公開勸大家放下，不諱言「讓民進黨去努力吧」。此話一出也引發議論，趙少康下午受訪時批評，大罷免大失敗後，曹興誠夢囈般的胡言亂語，是對投票反對大惡罷的數百萬選民最大的侮辱，什麼「一個主要原因，是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於我們的想像」，這幾百萬選民有哪一個是受到中共的影響？每一個人都是根據自己的獨立判斷做決定投下「不贊成罷免」。

趙少康表示，曹興誠有什麼政治企圖自己不知道，但曹如果還是只會用一招半式走江湖，不但會害了民進黨，也會害了台灣。民進黨如果腦筋清楚，就不要跟著曹興誠起舞，趕快跟曹興誠劃清界線，否則尾巴搖狗的後果就是尾大不掉。

趙少康酸，曹興誠過去以為自己鈔票多，就可以為所欲為，想在台灣掀起腥風血雨，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，還說8月23日第二梯次罷免不玩了，完全就是始亂終棄。

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