趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯　「823不可能成功」

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

7月26日的第一波罷免投票全數罷免失敗，第二波投票將於8月23日登場，前中廣董事長趙少康今（27日）下午受訪時表示，第二波罷免民進黨「根本不可能贏」，更點名總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘、聯電創辦人曹興誠3人是這次罷免大失敗最主要的原因，「賴清德如果還想繼續被打臉，民進黨還想再受一次教訓，那就繼續搞吧！否則就應該趕快懸崖勒馬。」

趙少康指出，第一波24位藍委都沒被罷免，第二波怎麼可能會過呢？尤其是在農業縣份，然後美國的關稅馬上就要公布了，根本不可能再拖下去，這樣民進黨到底怎麼贏罷免？8月23日的第二波罷免不可能贏啦！既然如此，為什麼還要勞師動眾、勞民傷財，浪費大家的時間？雙方這樣激烈動員，賴清德不處理國家大事，還去搞罷免，已經讓民怨沖天了。賴清德如果還想繼續被打臉，民進黨還想再受一次教訓，那就繼續搞吧，否則就應該趕快懸崖勒馬。

趙少康點出，對於這次大罷免大失敗，民進黨有幾個人必須檢討，第一個當然是賴清德，表面上好像都無關，但背後當然就是賴清德在搞，第二是民進黨團總召柯建銘，每天在立法院擺那個樣子，第三就是曹興誠，「那副嘴臉大家都看很清楚。」

趙少康說，這三人是民進黨這次罷免大失敗最主要的原因，賴清德如果要負起政治責任，下台也是剛剛好，但也可能會讓行政院長卓榮泰負責，反正內閣總辭也是剛好，整個國家被搞得亂七八糟，柯建銘也應該辭去民進黨立法院黨團總召的位置，都不要再亂下去了。