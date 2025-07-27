日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

▲店員發現溝通無效，突然切換中文，讓原PO傻眼不已。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

「日本濾鏡幻滅！」一名女網友第一次去日本自由行，旅程中靠簡單日文順利點餐，感受到許多年長店員的親切與耐心。不料在點餐時，被年輕女店員用極快語速重複詢問「需不需要袋子」，原PO未即時反應，竟遭對方翻白眼、大聲嘆氣後改用中文對話，讓她當場愣住，事後越想越氣，懊悔沒當場反擊。

一名女網友在Dcard表示，她正在日本自由行，在當地可以講日文點餐、結帳，可以明顯感受到日本二度就業的年長店員比年輕店員更有耐心，以及服務熱忱。

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沒想到原PO才玩到第三天就對日本濾鏡幻滅，她提到，當時去池袋百貨的美食區，點餐時已清楚告知餐點與餐具的數量，且不須袋子。

然而，店員仍用極快的日文反覆詢問「需不需要塑膠袋」，過程中原PO一度沒聽懂，加上早已告知不需要袋子，因此沒有意識到對方頻頻在問袋子的問題。

店員看著溝通無效後，於是大聲嘆氣與翻白眼，甚至切換中文與她再次對話，讓原PO傻愣在原地。事後，原PO離開現場後，心情平復下來才越想越不對勁，一度懊悔沒有當下提出質問。

底下網友熱議，「去日本我都一律先講英文，店員英文太爛，我才會改用破日文溝通，對方搞不好以為你是日本人才會加快語速，結果你聽不懂，又發現你不是日本人，花更多精力溝通，才導致嘆氣不耐煩。我也是服務業，有點能理解她的感受，但她沒有忍住就是她的不專業啦，確實欠罵」、「日本人本來就很排外」、「那一定是中國人，我也遇過」、「很正常，日本人也是人，我也遇過大小聲的」、「日本人也是人，一定有素質差的...只是剛好運氣不好撞上了」。

也有過來人分享，「我有遇過！覺得是被誤認成中國人了，之前去買鞋子店員也愛理不理，最後我走到他前面跟他說我要買鞋子，他才不情不願的拿來讓我試，之後我就跟他說了聲謝謝，後來他態度就變超好」。