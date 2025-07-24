正面對決熱戀傳聞！李珠珢曝光「人生四格」照　網嗨：台灣有嗎

▲李珠珢21歲生日當天，推出「人生四格」照，正面對決熱戀傳聞。（翻攝Threads@0724.32）

圖文／鏡週刊

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢，近日被爆熱戀韓職培證英雄隊選手朴秀宗，「人生四格」照中李珠珢親密貼臉勾脖男方，讓粉絲心碎。不過李珠珢21歲生日這天，她宣布推出3款「人生四格」相框照，粉絲想與她貼臉合照「逮就補」，似乎也藉機正面對決緋聞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李珠珢雙手環抱朴秀宗，看起來相當甜蜜。（翻攝韓網）

回顧熱戀傳聞，韓網21日流傳一張李珠珢與朴秀宗貼臉緊貼，勾脖環抱的「人生四格」甜照，滿是情侶感，引發粉絲討論。不僅如此，雙方小帳被發現互相追蹤，還不約而同放上2人童年照，儘管現在已退追彼此，大頭照也換了，但仍被粉絲懷疑雙方早已交往許久。

▲李珠珢最近被爆熱戀韓國帥哥外野手朴秀宗。（翻攝IG@0724.32）

富邦悍將選擇低調回應，僅強調「對網路傳聞及揣測，公司不予評論」，沒有多做回應。

時隔多天後，李珠珢似乎藉機在生日這天「正面對決」緋聞。李珠珢宣布與PHOTOISM合作，由她精挑細選出3組「人生四格」相框照，只見每張照片都有李珠珢做出各種可愛動作，相當迷人。

粉絲只要購入就能夠與李珠珢留下甜蜜合照，永久珍藏，不過時間有限，從7月28日到9月30日止。

▲李珠珢推出3款「人生四格」相框照，粉絲也能跟她貼臉合照。（翻攝Threads@0724.32）

▲李珠珢3款「人生四格」相框照是她精挑細選出來的，各有不同風格。（翻攝Threads@0724.32）

網友看到後，笑說「這是順便配合時事嗎？自己的新聞自己解決」、「珠珠寶貝小公主任何一個版本都很可愛」、「三組照片都超可愛的~」不少人也詢問說「台灣有嗎？」



更多鏡週刊報導

李珠珢「俏麗短髮」全新造型曝 台韓網友暴動：一樣美

李珠珢首場粉絲見面會來了 400位幸運兒陪女神慶生！粉絲嗨喊：太便宜

李珠珢爆熱戀帥哥球星！貼臉勾脖親密照瘋傳 小帳被挖出