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快更新！Google短網址「倒數1個月」終止服務　過往連結將失效

「goo.gl」短網址生成功能已停用，過去產生的網址在8月25日後也將全面失效。（翻攝自Google）

▲短網址生成功能已停用，過去產生的網址在8月25日後也將全面失效。（圖／翻攝自Google）

圖文／鏡週刊

因應許多網站網址太長，許多人會利用Google提供的「goo.gl」短網址生成功能。然而Google去年即宣布，將關閉短網址生成服務，並預告將於今年8月25日全面停止運作，也就是說1個月後，過去生成的Google短網址點進去將只會看到「404錯誤」頁面。

Google在2009年推出「goo.gl」短網址生成服務，讓使用者可以用更簡便的方式分享網址。然而坊間也有不少類似的網站提供服務，且網路上也因此出現以「goo.gl」短網址流傳的惡意連結，Google在2018年時宣告，將關閉此一服務，改以Firebase動態連結取代，2019年起就不再提供使用者透過「goo.gl」產生短網址。

儘管如此，過去大家建立的「goo.gl」短網址在關閉生成服務後仍然可以使用。不過Google去年7月再度公告表示，由於這些短網址的流量已經越來越少，他們將全面關閉「goo.gl」的連結服務，2025年8月25日後，將不再支援重新導向。

Google說明，去年8月23日起，所有「goo.gl」短網址點開後都會出現一個插頁，提醒使用者此一服務將在2025年8月25日後終止。在服務終止後，未來由「goo.gl」產生的短網址都將失效，不會再成功導向指定網頁，只會出現「404錯誤」的回應；同時，原本設定要來取代它的Firebase動態連結，也預告會在8月25日一起停用。

Google提醒使用者，若之前曾使用「goo.gl」生成短網址，建議在失效前換成其他網站生成的網址；但也有少數例外，如果是透過Google應用程式，例如Google地圖共享而生成的「goo.gl」連結，未來仍可以繼續使用。


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