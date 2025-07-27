沖繩石垣島麥當勞重新開幕！與那國島民笑：不用拿護照到台灣吃了

▲沖繩縣石垣島新開幕的麥當勞分店。（圖／翻攝自X／yonaguni_kanko）

圖文／CTWANT

日本麥當勞公司7月25日開設沖繩縣石垣島分店，成為目前日本最西南端的麥當勞分店。這間分店曾在今年2月暫時歇業，一度讓111公里外台灣的「台北101門市」成為距離當地最近的麥當勞。

據《沖繩時報》報導，石垣島原本唯一的麥當勞設於「3A石垣City」商場內，但隨著商場改建，原有店鋪關閉並轉為獨立街邊店，當時與那國島觀光協會也曾幽默表示「這樣離島上最近的麥當勞分店變成台灣了」。

在歷經約半年的裝修後，石垣島新分店於25日正式營業，營業時間為每天早上6時至凌晨0時，預計雇用約100名員工。

為了應對颱風等惡劣氣候可能造成物流延遲，分店設有沖繩縣內最大的冷凍與冷藏庫。店長與那嶺弘太表示「當地居民的期望越來越高。我們希望經營一家讓顧客願意反覆造訪的店舖」。

據悉，分店開幕當天吸引不少民眾排隊等候，有人在開店前4、5小時就到現場排隊。與那國町觀光協會更指出「終於不用拿護照前往台灣吃麥當勞了」，其他民眾也紛紛留言「恭喜石垣島」、「太期待了！我都等不及了」、「太期待了！我都等不及了！」、「終於不用拿護照坐船或飛機才能吃麥當勞了」、「期待已久的重新開業，真的是太開心了」。

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