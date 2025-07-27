酸賴清德以為能罷10席大誤判　徐巧芯轟曹興誠造謠「絕不撤告」

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免全數不通過，一度被視為「危險」的立委徐巧芯，以7萬5千多票不同意安全挺過。徐巧芯今（27日）獨自一人謝票，笑稱自己昨還夢到投票，不過昨很早睡今天「精神飽滿」；她也表示，對於罷免團體的造謠絕不會打算撤告，「之前曹興誠說我是中共地下黨員，我早就對他提告了，就等法院開庭。」還酸賴清德在罷免前一天認為會罷免掉十席，真是徹底誤判形勢。

▲徐巧芯今日謝票前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

徐巧芯今天自己一個人站上吉普車謝票，她強調，今天要跟各位鄉親謝票，感謝大家出門投不同意罷免。徐巧芯坦言，自己對於昨天的不同意票數也感到非常意外，因她的選區非常激烈，民進黨也是重兵壓陣，最後的結果顯示，2024立委選舉得票率52％，這次不同意罷免的投票率達54趴多，比原本還多出2趴。

徐巧芯透露，賴清德總統在罷免前一天，還認為會罷免掉十席，所以親賴名嘴跟政治人物不是空口說白話，而是徹底誤判情勢跟民意，賴清德不要再想鬥爭，應該去想想如何度過關稅戰，這才是民之所向，民進黨這些月來除了大罷免其他什麼事都沒做。

被問到是否會有國是會議？徐巧芯說，國民黨一向都是以開放態度面對，如果賴清德真心想跟在野會談，未來也不一定不可行，但一定要放下身段，也不要什麼都想要鴻門宴跟閉門會談，要開誠佈公。希望賴清德也可以實踐他選總統時的承諾，到國會報告，若繼續用硬剛的方式，對中華民國是很不利的，雖然國民黨好多立委有無敵星星，但都是為了國家好、提出福國利民政策，若民進黨提得出來，國民黨也不會為了反對而反對。

徐巧芯也強調，雖然自己在大罷免安全過關，但這過程中很多藍委被霸凌被造謠，「不可能讓它過了，公民有罷免權利，但造謠跟抹黑沒有，之前曹興誠說我是中共地下黨員，我早就對他提告了，就等法院開庭，希望這些人那麼愛抹紅抹黑，可以勇敢面對自己曾經面對的事情，我個人絕不會撤告。」

