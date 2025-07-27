快訊／曹興誠喊823讓民進黨去努力　綠黨團發聲：會扛更大責任

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，聯電創辦人曹興誠今（27日）表態，勸志工們放下823的罷免，讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，無論如何民進黨都會承擔，「我們也會扛下更大責任」，理解曹興誠的辛苦付出，相信他還是會一起努力。

曹興誠今日在臉書表態，823罷免勸大家放下，讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起。我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做。此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量。台灣是福地，老天會保佑我們；大家不用害怕擔心。祝大家盡快找回平靜快樂！

對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪回應，「我們執政黨都會承擔，還是會持續努力」，公民團隊、公民罷團他們真的辛苦了，他們已經付出太多的努力了，當然她相信公民朋友願意堅持下去、一起奮戰的朋友都依舊是同樣心情。

吳思瑤說，所以無論如何民進黨都會承擔，「我們也會扛下更大責任」，曹董非常辛苦，我們都理解付出，相信他還是會一起努力。

吳思瑤坦言，其實曹董本來二階完成後，就一直覺得三階就是民進黨的事，可是基於這份對台灣的愛、責任，他還是一起奮戰了這麼久。每個公民朋友都是一樣，他們都是公民、平民，真的不需要承擔這麼多，但他們選擇站出來，「這個都是最讓我們可敬，要表達謝意的」。他們認為責任是到二階，無非希望需要更多後援、力量一起凝聚，因此都完全充分理解。

吳思瑤相信，大家都不會輕言放棄，民進黨也是會持續承擔更大的責任，與公民同行、持續奮戰，「我們看到了大家也願意持續奮戰，因為台灣就是值得，也需要我們持續奮戰」。所以民進黨當然會承擔更大責任，我們立場跟行動都不會改變，與公民同行步伐要更堅定有力、更團結。