來台觀光遭台人洗版「我吃一點」！韓國網友神貼梗圖反擊

▲韓國網友與台灣網友玩起「梗圖大戰」。（圖／Threads@rxngdxng 授權提供）

圖文／CTWANT

近來韓國掀起「台灣感性」風潮，許多韓國遊客搭機前往台灣品嚐美食與參訪景點，也將其分享在社群平台上。而近日只要韓國網友在社群平台Threads發文分享在台灣旅行的圖文，台灣網友就和韓國網友玩起「梗圖大戰」。沒想到，韓國網友也因此開始學會反擊，讓台灣網友紛紛大笑「竟然學會了用魔法打敗魔法」、「歐巴預判了台灣人的預判」。

近期不少韓國網友來台灣旅遊時，都會在Threads上分享美食照，沒想到卻吸引一大票台灣網友入侵留言，直接在留言區狂洗「貓咪筷子梗圖」。

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梗圖的內容為一隻貓咪手拿一雙筷子或湯匙、叉子，並配文「您好，我吃一點」，甚至還會附上韓文；多數韓國網友起初會笑回「歡迎」或是「我已經都吃光了」，台灣網友隨後會再貼出「沒事，我還有一雙（筷子）」，此搞笑互動也在Threads掀起熱議。

不過，一名韓國網友在發出數篇貼文後發現此狀況，乾脆直接在發文時反擊。他除了先貼出數張觀光照片，最後一張再貼出以中文寫「你好，把你筷子收回去」的梗圖。

▲▼台灣網友熱情入侵韓國遊客的台灣遊記文章，沒想到韓國網友也學會用梗圖反制。（圖／翻攝自Threads）

神操作讓台灣網友笑翻，紛紛留言喊「可惡！被反擊了」、「台灣人不要這樣逼人家」、「原本只是進來看台灣人留言，結果被最後一張圖笑死」、「最後一張精準判斷我們要留言什麼圖」、「你好幽默哦小哥哥」、「你各位台灣人到底都做了什麼，這個韓國人甚至先防衛性放上梗圖了」、「你竟然學會了用魔法打敗魔法」、「歐巴學壞了！居然預判了台灣人的預判」。

該篇貼文目前已破百萬次瀏覽、4萬人按讚，該名韓國網友也因此透露，他7月25日才剛回到韓國，但決定8月要再來台灣玩，請大家推薦台灣的美食，更直言自己原本才75公斤，來台灣已經胖到80多公斤。

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