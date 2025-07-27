快訊／川普出手：泰柬同意停火　不停火就課36%關稅

▲美國對泰國及柬埔寨徵收關稅都是36%，美國總統川普說，若雙方持續交火，就不願與任何一方達成協議。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境近日爆發激烈衝突，美國總統川普今日表示，已與兩國領袖通話協調，雙方已同意儘速會晤並推動停火機制。川普強調，華府正在與兩國洽談貿易事宜，盼和平重回談判桌。

根據外媒報導，泰柬邊界長年糾紛於24日升高至激烈武裝衝突，雙方出動戰機、重砲、裝甲部隊與地面軍力交火，造成至少33人喪命，數十人受傷，為近年來死傷最慘重的一次交戰。

川普稍早透過自創社群平台「Truth Social」連發多則貼文表示，剛剛與柬埔寨總理柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）及泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）通話，明確要求雙方立即停止軍事行動，結束這場正在激烈進行的戰爭。

「巧合的是，我們目前正與這兩個國家進行貿易談判，但我已明確告訴他們——只要他們還在交戰，美國就不願與任何一方達成協議！」川普強調，泰柬兩方皆表達希望儘速停火、恢復和平，並重返貿易磋商。美方立場則為，在戰事未終止之前，進一步談判並不合時宜。

目前正在蘇格蘭訪問的川普透露，透過多次通話與協調後，雙方已承諾展開對話、加速停火進程。他補充道，「我期待能儘早完成與兩國的貿易協議。」

▲川普訪問蘇格蘭，還去川普集團在蘇格蘭東、西海岸的兩座高爾夫度假村打小白球。（圖／路透）



外界關注的美國對等關稅暫緩期將於8月1日到期，各國近期正加緊與美方談判，以降低潛在衝擊。據悉，川普已向泰國與柬埔寨分別發出關稅通知信函，預告8月起將對兩國輸美產品課徵高達36%的關稅。