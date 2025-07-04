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搭台灣好行享優惠活動暑期起跑至秋末　日月潭觀光圈逾20商家參加

▲「搭好行享優惠」開跑，串聯日月潭商家暑期聯合優惠。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲「搭好行享優惠」開跑，串聯日月潭商家暑期聯合優惠。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑期旅遊旺季來到，為鼓勵旅客多利用大眾運輸工具到訪，日月潭國家風景區管理處推出「搭好行享優惠」異業結盟活動：即日起至10月30日只要搭乘台灣好行日月潭線、車埕線、日月潭-阿里山線及斗六竹山線四條路線，掃描車內QRcode取得乘車證明後，即可至合作商家兌換專屬優惠。

日管處說明，今年優惠活動特別邀請台灣好行沿線以及日月潭觀光圈超過20家業者共襄盛舉，如JIJIBANANA集元果觀光工廠、順騎自然有限公司、遊牧咖啡、竹山文化園區等，涵蓋埔里、集集、日月潭、水里、車埕、斗六、竹山等區域；提供超值方案、現金折扣、滿額贈禮等優惠，除讓旅客省下荷包，更能深入體驗在地文化與特色，配合搭乘台灣好行使用電子票證還可享「半價優惠」，給予乘車旅客雙重回饋。

▲「搭好行享優惠」開跑，串聯日月潭商家暑期聯合優惠。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處推薦旅客可在炎炎夏日安排兩天一夜、三天兩夜行程：第一天可從台中搭乘台灣好行日月潭線前往日月潭風景區，享受SUP立式划槳、獨木舟或搭乘電動船等清爽的水上遊憩設施，並品嚐在地邵族風味餐點和最具代表性的日月潭紅茶，再入住潭區飯店、欣賞夕陽與湖水交織而成的絕美畫面。

▲「搭好行享優惠」開跑，串聯日月潭商家暑期聯合優惠。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

隔日上午可租借自行車暢遊環湖自行車道，沿途欣賞山水相伴、風光明媚，接續轉乘台灣好行車埕線前往水里蛇窯及車埕商圈，參觀擁有百年歷史的水里蛇窯、親手體驗陶藝創作，再轉往車埕商圈品嚐當地特色料理、走訪木業展示館與鐵道小學堂，或轉乘日月潭阿里山線，觀賞全台最美景觀公路-新中橫公路的沿途美景，在阿里山森林遊樂區遊覽迷人的高山景緻及森林鐵路，深度體驗台灣山林之美。

更多活動資訊請見「日月潭好行主題網」：https://www.sunmoonlaketrip.net/news.aspx；「日月潭國家風景區管理處粉絲專頁」：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw。

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