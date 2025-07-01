孩子的營養不放假！　南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

▲台南市府暑假期間持續提供弱勢學童午餐服務，守住孩子每一餐的安心與營養。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假開跑，課業暫停，但孩子的營養不能打烊，台南市教育局持續攜手社會局與民間公益團體，暑假期間不間斷提供弱勢學童午餐照顧服務，透過午餐補助、數位票卡與愛心餐劵等多元方式，預估將有超過2000名學生受益，守住經濟弱勢孩子的每一頓安心飯菜。

市長黃偉哲表示，學校雖已放暑假，但市府對孩子的關心沒有休假。暑假期間，市府持續啟動跨局處合作機制，確保弱勢學童用餐不中斷，讓孩子安心吃飽、家長無後顧之憂。針對低收入戶學生，教育局每餐補助價值70元以上營養午餐；中低收入戶、突發變故或清寒學生則依其返校參與輔導、營隊等狀況彈性供應。

教育局長鄭新輝指出，自2011年起台南即制定《經濟弱勢學生午餐補助作業要點》，長年落實弱勢學生的營養照顧，截至2025年寒假為止，已累計提供超過8萬2千人次受益。今年暑假，各校更依地方條件設計彈性供餐方式，包括與超商、合格餐飲業者合作發放餐券、簽單登記、或提供等值食材等，兼顧便利性與實際需求。

社會局長郭乃文補充，自2016年起推動的「愛心餐食劵計畫」也持續進行中，透過社工評估發放餐食劵，並與四大超商合作，讓受助學童可就近兌換餐食，提升取餐便利性。截至目前已發出逾49萬張餐劵，累計幫助超過1萬7千位國中小學生。

教育局也強調，各校除持續提供午餐外，暑期亦督導學校關懷高關懷學生與經濟弱勢個案，包含二、三級輔導學生、中輟生與長期缺課生，持續進行動態追蹤與個案輔導，讓孩子在市府守護下度過一個溫暖、安心又飽足的假期。