甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

▲蔣萬安、戴錫欽與北市五藍委共同開記者會回應大罷免結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免投票今（26日）下午4時開票，北市5名藍委不同意罷免票皆領先同意票。日前表示台北市掉一席藍委就請辭的國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽表示，「投票結果我們用謙卑態度面對」，也會持續鞭策自己面對各種不同聲音批評，虛心檢討，一定會讓台北市更好，讓台灣更好。

台北市長蔣萬安、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽26日傍晚6時20分，在國民黨台北市黨部陪同台北市5藍委王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強、李彥秀一同開記者會，回應大罷免結果。

戴錫欽表示，這次從大罷免到反惡罷，大家立場非常不同，看到這投票結果，他相信絕多數台灣民眾對他們繼續深化民主深具信心。他要特別針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹多年在北市黨部的奉獻跟努力，讓他們有非常堅實基礎，在這次反惡罷過程中發揮出實力。

戴錫欽說，他要感謝五位優秀立委，過去在立院問政表現得到市民肯定，蔣萬安領導的市府團隊過去兩年的表現，相信這次反惡罷投票再次得到印證跟認同，也包括國民黨主席朱立倫、民眾黨等在野大家共同的支持，他也要特別感謝；特別是市黨部所有黨公職以及志工們，在國民黨最風雨飄搖時挺身而出，他代表市黨部感謝大家。

戴錫欽表示，「投票結果我們用謙卑態度面對」，也會持續鞭策自己面對各種不同聲音批評，虛心檢討，一定會讓台北市更好，讓台灣更好。