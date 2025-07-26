大罷免結果「未如預期」　綠委：每一次挫敗都是累積力量的練習

▲民進黨立委張雅琳。（資料圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

首波大罷免的開票結果幾乎大勢已定，24位藍委與新竹市長高虹安的罷免案，皆呈現不同意票大於同意票，大罷免不但沒有大成功，甚至大失敗。對此，民進黨立委張雅琳今（26日）稍早表示，每一次挫敗，都不是終點，而是累積力量的練習，她也謝謝挺罷的人，決定踏上這趟民主旅程。

張雅琳表示，前總統蔡英文在2012年大選中落敗，與2018年公投失利時，都曾深深打擊大家，那段日子，或許失落、痛苦，甚至絕望，但哭過之後，撫平傷口，「我們仍是勇敢揹帶傷痕，為了這片土地站起來」。

張雅琳認為，台灣的民主之路，從來不是平坦大道，而是一條充滿坎坷與創傷的長征，每一次挫敗，都不是終點，而是累積力量的練習，她說，即使這次罷免未如預期，但她深信這場運動本身已經成功。

此外，張雅琳透露，她很喜歡芙莉蓮裡的一句話，「對戰士來說，能戰到最後一刻的就是贏家。」她強調，大家參與這場大罷免運動所流下的汗水與淚水，都是真實可見的價值。

最後，張雅琳表示，她要謝謝運動夥伴們，不管是前輩，或是剛加入的小菜鳥，謝謝大家決定踏上這趟民主旅程，好好哭一場，也許勇氣會被暫時吹散，但她會帶著混雜四季的街頭記憶與氣息，回到立法院，繼續努力。