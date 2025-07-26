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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免結果非終點　沈伯洋：台灣人不能被分裂「這是共產黨要的」

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

今（26日）是大罷免投開票日，最終面臨大罷免大失敗。民進黨立委沈伯洋表示，罷免結果或許不如人意，但這是場長期抗戰，像割闌尾計畫結果好多年後才出現，這個努力會累積下去，還是要穩住信心，今天絕對不是結束，接下來還有823第二次罷免投票案。他也強調，台灣絕對不能被撕裂，如果今天因為這件事，台灣人跟人對抗升高、分裂變大，這是共產黨想要的結果，在如此緊繃的票數中，各位已經說服非常多人，只是現在要說服更多人而已，身邊的人不會是敵人，要持續溝通，希望大家再給他們一點信心，一定會戰到最後一刻。

反共護台志工聯盟今日在台北市中正區濟南路一段1號舉辦「決戰國會，公民不退－反共護台志工聯盟開票之夜」，雖開票還在進行中，但不同意票全面領先，幾乎已經宣告大罷免大失敗。而現場氣氛也相當低迷，主持人、宣講者們都紛紛上台鼓勵支持者們別氣餒，823還有一戰。

沈伯洋上台時表示，知道大家對結果當然不是滿意，投票前3天就有記者問他，罷免要罷幾席才成功？「我從那時開始到現在回答一樣，重點不是幾席，重點是國民黨會不會改變」。這場大罷免最主要目標，就是希望國民黨不要親中，希望國民黨尊重國會議程，不要癱瘓憲法法庭，尊重中央地方間秩序。所以今天不管罷免幾席，最終結果是看國民黨會不會改變。

沈伯洋說，國民黨是百年大黨，大家努力幾個月國民黨就會改變？我想也不是，這本來就是漫長道路，去年國會擴權有告訴大家，他有預感，這是場長期抗戰，當時他們在立法院作戰，外面聲援希望擋下國會濫權、選罷法修法，那時雖然沒成功，但讓國民黨猶豫，才會讓+1版本到現在不敢送出去。憲訴法、財劃法為什麼要拖到2025年？也是因為各位站在外面，那時本來主戰場在立法院，副戰場是外面的各位，後來改變，主戰場變成你們，變成你們挺身對抗國民黨現在毀憲亂政，大家在街頭收連署書，進入今天最後投票。

「那時變成你們是主戰，我們在背後協助，這就是不斷變換角色溝通，到今天又要改變」，沈伯洋指出，因為你們已經先把憲法上賦予最重要權益行使到底，這個戰場又要改變，國民黨會不會改變不知道，他們這半年乖很多，有可能延續這樣方式變不一樣，國會可能比較正常；他們也可能變本加厲，如果變本加厲，戰場就是在立法院，主戰場又要回到我們身上。

沈伯洋強調，這就是不斷變換角色過程，之後還是需要各位協助，我們現在必須把角色拿回來對抗他們。從太陽花學運開始，就是一次針對國會又針對中國的運動，希望國會不要內神通外鬼，2014年服貿是最重要關鍵，30秒通過法案導致一群人上街，2014年太陽花到現在總共有6位國民黨立委被提起罷免，有些一階沒過，有些二階、有些三階，但這6藍委到最後都沒有連任。

為什麼？沈伯洋認為，因為被挑戰、做錯事，黨內也會被挑戰，後續選舉過程，一樣因為這樣無法延續政治生命。割闌尾計畫結果好多年後才出現。儘管這次結果不如各位所意有好結果，這是可惜的事情，但這個努力會累積下去，那都是因為各位努力，我們還是要穩住信心。

沈伯洋說，我們是民主社會，選舉結果尊重民主結果，尊重對方站出來的人很多，也知道中國這段時間介入方式很多，但這就是現狀，公民能對抗現狀到這個程度也是很了不起的事，接下來若國民黨沒有改，戰場在立法院，這是我們要繼續戰鬥地方。

沈伯洋承諾，儘管他不能代表黨團，但他一定會戰到最後一刻，各位不必擔心，戰鬥時需要各位聲音，拜託大家，今天絕對不是結束，接下來還有823第二次罷免投票案，年底又有下一次預算，更不要講大家最關心的財劃法2026年實行，全部惡果會在2026年1月1日開始出現，這是現在要面對的事情。能否逆轉不知道，但會持續努力對抗、跟民眾溝通。

沈伯洋也說，如果國民黨繼續推動爛法案，是我們要對抗的事，但大家不要忘記，跟各位一起生活在這片土地的，不是立法委員的人，他可能就是你街口鄰居、親人、同事，這些人立場可能跟你不一樣，可能這次投下不同意，對國會亂象、台灣未來不清楚，但不要忘記，現在真的需要對抗的還是我們認為做錯事的立委，不是投下不同意票的人。

沈伯洋呼籲，在這個狀況下，台灣絕對不能被撕裂。如果我們今天因為這件事，台灣人跟人對抗升高、分裂變大，這是共產黨想要的結果，這就會是對他們來講攻擊更好條件。對我們來說，這些人是我們要說服對象，花一年時間未必傳到每個人耳中，他們所看頻道、接受資訊可能跟你是平行世界。

沈伯洋喊話，但不要忘記，在如此緊繃的票數中，各位已經說服非常多人，只是現在要說服更多人而已，身邊的人不會是敵人，我們要持續溝通，國會裡面有我們會持續對抗毀憲亂政的事務，希望大家再給我們點信心，一定會戰到最後一刻。

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