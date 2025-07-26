藍白挺過首波大罷免　韓國瑜：希望風波過後朝野真正摒棄歧見





▲立法院長韓國瑜昨出席國民黨凱道選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免投票今（26日）登場，24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案不同意票皆大於同意票。對此，立法院長韓國瑜表示，謝謝選民的智慧和勇氣，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外，而不能是常態，也希望風波過後，平息政治的攻訐，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視台灣在國際競爭的衝擊。韓國瑜也說，身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是他的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見。

面對24名藍委與高虹安挺過大罷免，韓國瑜26日晚間在臉書表示，謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣，國民黨和民眾黨的縣市長委員們辛苦了。

韓國瑜說，罷免投票的結果底定，面對無差別的罷免波瀾，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外，而不能是常態，否則會是對台灣自由民主憲政秩序最沉重的攻擊。

韓國瑜表示，一年半前透過選舉，選民早就給出明智的抉擇，所以選出立法委員代議、契約四年，監督執政、制衡行政。「身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是我的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見、都是辜負對自己選民的承諾與付託」。

韓國瑜說，「紛擾暫時停歇，過關，就繼續做好本來就在履約的崗位上服務選民。希望風波過後，平息政治的攻訐，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視台灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力」。

韓國瑜也說，「祝福我們仍陷困擾的七位同仁823順利克服難關，祝福我們的民主健全發展，祝福台灣的明天越來越好，大家辛苦了」。