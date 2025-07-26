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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

25：0反罷免大勝利　韓國瑜發聲了

▲▼韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲大罷免結果25比0完封，韓國瑜發聲了。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣史上最大規模罷免投票結果26日揭曉，首波24件國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案「未有一人遭到罷免」。對此，立法院長韓國瑜在臉書表示，謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣，衷心期盼這種無差別的罷免，只能是民主歷程的一次意外、而不能是常態。

韓國瑜26日晚間在臉書表示，謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣，國民黨和民眾黨的縣市長委員們辛苦了，罷免投票的結果底定，面對無差別的罷免波瀾，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外、而不能是常態，否則會是對台灣自由民主憲政秩序最沉重的攻擊。

韓國瑜指出，一年半前透過選舉，選民早就給出明智的抉擇，所以選出立法委員代議、契約4年，監督執政、制衡行政，「身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是我的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見、都是辜負對自己選民的承諾與付託」。

韓國瑜說，如今紛擾暫時停歇，過關，就繼續做好本來就在履約的崗位上服務選民，希望風波過後，平息政治的攻訐，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視臺灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力。

他最後說，「祝福我們仍陷困擾的七位同仁823順利克服難關，祝福我們的民主健全發展，祝福台灣的明天越來越好，大家辛苦了」。

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