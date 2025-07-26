桃園立委萬美玲成功反罷　感謝選民拒絕仇恨對立

▲面對罷免，萬美玲謹慎以對，視同大選因應。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

首輪大罷免立委投票726舉行，桃園市第4選區開票結果，國民黨立委萬美玲不同意罷免選票大幅領先同意罷免選票，成功反罷。據指出，自罷團和綠營展開一波波罷免行動以來，儘管萬美玲在去年立委選舉，在選區拿下過半選票，但卻謹慎以對，視同大選因應，未敢掉以輕心，穩健踏實地迎戰。

依中選會公布首波大罷免立委罷免案投票，桃園市第4選區選舉人數306,688人，25%門檻是76,672票。去年1月的第11屆立法委員選舉，第4選區為桃園區67里，萬美玲當選連任，民進黨前市議員范綱祥落選；萬美玲得票11萬9430張、范綱祥8萬3183張。

萬美玲曾任五屆桃園市議會議員。2018年在議員連任奪得選區最高票後，2020年擊敗尋求連任的民主進步黨籍立法委員鄭寶清；2024年擊敗民進黨籍桃園市前議員范綱祥，得票數以全桃園市史上最高票連任，超越2020年的趙正宇。

萬美玲於晚間6點，發表成功反罷感言，「衷心感謝這一路上陪伴、協助及守護美玲的志工伙伴、鄰里長及議員等人，更感謝每一位用選票守護美玲、守護民主價值與桃園未來的桃園鄉親，我們一起讓桃園再贏了一次」。

萬美玲說，今天的罷免投票結果，證明了桃園人選擇理性與和諧、拒絕仇恨與對立，未來，美玲帶著大家的支持肯定，將持續在立法院為桃園爭取建設、守護教育、為桃園鄉親發服務。