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關稅上路倒數南韓急了！派外交部長「赴美談判」　白宮：具建設性

▲▼南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府針對各國祭出的對等關稅政策，預計將從8月1日起上路。相較日本已透過談判成功將稅率從25%下調至15%，南韓政府能夠與美方繼續談判的時間所剩不多。針對談判，美國白宮罕見評論「具有生產性」，使外界認為談判前景較為明朗。同時，南韓也即將派出外交部長赴美協助加速談判進度、進行最後衝刺。

美國總統川普7月再度公布各國稅率時，首先宣布向日本首相石破茂、南韓總統李在明寄出信函，透露從8月1日起將向日本與南韓進口商品課徵25%對等關稅。日本自民黨在經歷參議院選舉席次未能過半的敗選，並派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正第8度赴美談判後，美國宣布日本的稅率將從25%下調至15%，其中達成談判的一大關鍵，在於日本承諾向美國挹注5500億美元成立投資基金。

根據《韓聯社》，隨著主要競爭對手日本已與美方達成協議，如今南韓政府所面臨的局勢更加緊迫，加上美國商務部長盧特尼克將跟隨川普訪問英國蘇格蘭，而川普預計27日在蘇格蘭和歐盟執委會主席馮德萊恩針對跨大西洋貿易與關稅進行最終談判，盧特尼克、美國財務部長貝森特、美國貿易代表葛里爾預計28至29日在瑞典斯德哥爾摩與中國針對貿易進行第3次談判，南韓所剩時間不多。

川普強調，8月1日以後關稅政策將立即上路，不會再有緩衝期。

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號出訪英國蘇格蘭。（圖／路透）

▲美國總統川普搭乘空軍一號出訪英國蘇格蘭。（圖／路透）

對此，南韓派出產業通商資源部長金正官出訪華府，於美東時間24日上午，在美國商務部與盧特尼克進行80分鐘的會談，之後更前往商務部長官邸進行下一輪的談判，南韓方面強烈要求美方降低汽車等個別品項關稅與對等關稅稅率，以強化韓美製造業合作為核心的方向進行協商，涵蓋造船、半導體、電池等戰略產業。

針對與南韓的談判進度，美國白宮在回覆《韓聯社》提問時表示，與南韓的談判「具有生產性」，而這也是南韓李在明政府今年6月上台以來，美國首次給予正面評價，因此外界評估美韓談判前景較為明朗，因為川普在出發前往蘇格蘭前，曾再度抨擊加拿大，不過卻隻字未提南韓。

在這場關稅談判中，美國要求南韓開放進口30個月齡以上美國牛肉、開放精準度高的地圖給Google、撤除網路平台規範、鬆綁汽車進口非關稅壁壘等，嚴重衝擊南韓國內產業與國防安全。然而，川普24日透露澳洲已允許美牛進口，加上日本同意挹注5500億美元成立對美投資基金、換取降低關稅稅率，無形中對南韓政府構成壓力。

▲▼南韓禁止進口30個月齡以上的美國牛肉，美國畜牧業將此檢疫規定視為非關稅壁壘。（圖／VCG）

▲南韓禁止進口30個月齡以上的美國牛肉，美國畜牧業將此檢疫規定視為非關稅壁壘。（圖／VCG）

《韓聯社》引述華府政治圈消息人士的說法，指出自從日本與美國針對關稅達成談判後，盧特尼克在私人場合上表示，「韓國急了！」（freaking out）。

《彭博社》、《朝鮮日報》先前透露，美國川普政府要求南韓向美國挹注4000億美元成立投資基金，重振美國製造業，然而南韓的經濟規模僅約日本的一半，加上這筆金額是南韓政府今年度預算的80%，對於南韓來說是筆龐大的負擔。

隨著能與美方談判的時間所剩不多，南韓政府將派出新上任的外交部長趙顯，於31日前往美國協助加速談判進度。

►怕輸日本！南韓拚「降低關稅」展開最後談判　會晤美商務部長80分

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