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泰柬交火！超過3萬柬埔寨人緊急返國　大批人潮曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲柬埔寨公民扛著大包小包的行李返國。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境連日交火釀成死傷，引發國際高度關注。柬中時報指出，截至26日中午12時，在泰國生活的3萬多名柬埔寨公民緊急返國，主要經由柬國西北部馬德望省東國際口岸入境。

報導以「數萬柬公民緊急返國避險」為題，講述柬埔寨相關部門與執法人員正在全力從旁協助這群返國人潮，同時安排車輛把他們送回各省。照片顯示，許多民眾扛著大包小包返國，身邊攜帶大量行李，有的人扛著電風扇等家電回來，還有身穿制服的人員來到現場，有些人坐在行李上，似乎正在現場等待。

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲▼ 。（圖／翻攝自柬中時報）

泰柬邊境交火26日進入第3天，衝突範圍逐漸擴大。美聯社報導，這場武裝衝突至今奪走33條人命，包括柬埔寨13死、泰國20死，總計超過16.8萬人流離失所，如今國際社會不斷向泰柬施壓，要求雙方停火。

柬埔寨國防部26日譴責泰軍擴大攻勢，稱這是無端且有預謀的侵略行為，同時直指泰軍8艘軍艦壓境，柬埔寨嚴陣以待，也全面做好戰備。

泰國海軍26日指責柬軍發動新一波攻擊，並稱泰軍迅速應對，擊退柬埔寨的入侵，同時指責金邊政府把武器部署在居民區附近，簡直是把人民當作肉盾。泰方也稱，柬埔寨數枚炮彈落入寮國境內，造成損失。

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