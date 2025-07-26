不同意罷免領先！罷團開票之夜現場冷清　閩南狼喊：不能投降

▲濟南路罷團開票之夜，暖場時段現場冷清，紅椅僅坐滿約1／2。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

今（26日）是大罷免投開票日，反共護台志工聯盟也重返濟南路舉辦「開票之夜」。由於目前開出來「不同意罷免」票數較多，現場氣氛相當凝重。而主持人和講者則不斷鼓舞喊話，盼支持者們有信心。過生日的歌手閩南狼（陳柏源）也鼓舞支持者們不能投降、不能跪下、必須反抗，「接下來823我們一定要成功」。

反共護台志工聯盟今日在台北市中正區濟南路一段1號舉辦「決戰國會，公民不退－反共護台志工聯盟開票之夜」，邀請所有關心台灣民主的夥伴，一同守護最後一哩路。現場即時追蹤全台各地開票進度，並邀請罷團代表、志工、公民意見領袖發表觀察與感言，凝聚公民力量，決戰國會、絕不退讓！

活動主持人包括獨立樂團主唱許大俠（許霈文）、嘉義市議員「Molly」顏翎熹、政治工作者周軒和創作歌手徐小花。現場也邀來聯電創辦人曹興誠、女力護國計畫發起人之一嚴雯馨、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、濟南教會牧師黃春生、知名球評石明謹、律師賴中強、歌王楊烈、罷免國民黨立委羅明才團隊「拔羅波」發言人琪琪、挺過罷免的民進黨南投議員陳玉鈴及民進黨立委陳培瑜、沈伯洋等一同見證。

▲濟南路罷團開票之夜，4點一解禁，支持者拿出罷免小物揮舞。（圖／記者詹詠淇攝）

《ETtoday新聞雲》直擊，下午4時一解禁，現場支持者馬上高呼口號「大罷免大成功」，也紛紛拿出「大罷免大成宮」旗幟、帽子、飄帶等罷免小物。儘管可能時間較早，現場人數不多，但陸陸續續都有支持者進場。

隨後主辦也開始播放段周婉窈老師的「黨外小史影片」，不曉得是因為紀錄片氛圍較嚴肅，還是目前開出來「不同意罷免」票數較多，現場氣氛相當凝重，紅椅也僅坐滿約1／2。主持人則喊話鼓勵，票還在開，大家要有信心。

由於今日也是歌手閩南狼（陳柏源）生日，他除了鼓舞支持者們不能投降、不能跪下、必須反抗，「接下來823我們一定要成功」。他也許下生日願望，「我希望國家人民知道民主自由得來不易」，希望這一次人民的站出來可以讓國民黨知道我們沒有在害怕，這次大罷免接下來也一定會大成功。他強調，這場戰只是開始，「我們不會輸」，這次只是覺醒之戰，「我們還有下次」。

歌王楊烈一上台則高呼，「有沒有信心（有）」、「大罷免（大成功）」，試圖炒熱現場氣氛，離開票結束還有很長時間，我們大家有信心好不好！「我們同意罷免對不對！一定要信心十足對不對」。

現場不斷信心喊話，盼挽救現場低迷氣氛、鼓舞支持者們。

▼濟南路罷團開票之夜，暖場時段現場冷清，紅椅僅坐滿約1／2。（圖／記者詹詠淇攝）

▼罷團開票之夜，由於目前不同意罷免票數領先，台下氣氛冷清，支持者們表情也相當嚴肅。（圖／記者林敬旻攝，下同）