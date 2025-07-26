　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／張智倫自行宣布罷免不通過　感謝支持者：繼續打拚

▲▼國民黨立委張智倫出面感謝支持者。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨立委張智倫出面感謝支持者。（圖／攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市第8選區（中和區）國民黨立委張智倫罷免案今（26）日進行投票，張智倫稍早自行宣布「挺過罷免」，他發表感言表示，感謝中和鄉親的支持與鼓勵，他會繼續打拚，用「好好做事」來回應這次的大罷免，相信民眾有感受到他們的努力跟付出，會繼續加油。

張智倫稍早到服務處感謝支持者，他疾呼「非常感謝所有中和鄉親的支持跟鼓勵，大家都經歷了這個歷史的一刻，感謝中和勇於出來投票。」張智倫表示，這一年多來不只是感謝以及感動，他會繼續努力，禮拜一開始會繼續開始工作，接下來就是要等的就是國民黨24個兄弟姊妹一起過關。 

張智倫在臉書發文重申對中和鄉親的感謝，並強調在一場選戰中，難免有口水與髒水，但今夜過後，中和將更加團結，他也會抱持謙卑的態度，謹記所有建設性批評，一一實踐對鄉親的承諾，爭取更多民眾的認同。

張智倫強調，自己深知每張選票的重量，不僅是對自己的肯定，也是更大的承擔，「鄉親對我的期待越高，我就要做得越好」。未來絕對會加倍努力，以地方建設為最優先，並在立法院積極問政、強力監督，推動更多福國利民的法案，做中和鄉親的靠山，回報各位的託付。

張智倫表示，接下來3年、甚至更久之後，他會用行動兌現承諾，回應大家的期待，也請鄉親不吝給予指教。請讓我們攜手向前，見證中和的改變，一步步走向更好的未來。

▲▼張智倫出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨籍新北市立委張智倫，資料照。（圖／記者李毓康攝）

張智倫出身政治世家，是前立委張慶忠與新北市議員陳錦錠之子。因張慶忠在第9屆立委選舉落敗，張智倫遂以「政二代」之姿參選第11屆立委，成功奪回中和這個過去被視為藍營鐵票倉的選區，此舉不僅讓國民黨終連續兩屆敗選，也被外界形容為「王子復仇記」，卻在這次大罷免中被提案罷免。

張智倫罷免案由雙和罷免團隊「倫刪立舒」提出，罷免領銜人李天羽表示，張智倫並非站在基層，在立法院是黨意的橡皮章，投下許多傷害台灣的法案，違背立委的獨立性與中立性。

罷免案通過門檻為「有效同意票數多於不同意票數」，與「同意票數達原選區選舉人總數四分之一以上」2要件，根據中選會公布新北市第8選區（中和區力行里等76里）投票人數28萬8291人，25%門檻為7萬2073人。

▲張智倫出席國民黨反惡罷、守護中和聯合晚會。（圖／記者李毓康攝）

▲張智倫出席國民黨反惡罷、守護中和聯合晚會，資料照。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉
快訊／罷免不成立　高虹安現身喊話了
台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」
大罷免大失敗！　黃暐瀚：民意展現不支持民進黨、不支持賴清德
LIVE／大罷免大失敗　朱立倫親上火線召開記者會
快訊／大罷免結果揭曉！確定25比0完封　藍委、高虹安全數安全
快訊／真的24:0！全台24國民黨立委反罷免大成功
台中3藍委全守住！　盧秀燕說話了
快訊／快要完封！全台20藍委反罷免成功
反惡罷成功！趙少康要賴清德下台　「天下竟然有這麼蠢的執政黨」
快訊／挺過大罷免！　徐巧芯哽咽2度鞠躬致謝：未來努力服務大眾
林濁水：民進黨對不起罷團　傲慢、背離民主連側翼都沒有當好
快訊／台北5席都守住！全台15藍委反罷免成功
快訊／立委服務處驚傳意外！男當場失去呼吸心跳
傅崐萁挺過罷免　罷團認遺憾：尊重多數花蓮人決定
大罷免大失敗　曹興誠：志工的力量拚不過藍營基本盤的動員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

「多數人對青鳥霸凌感到厭惡」　柯志恩：國民黨會用成績回報支持者

大罷免結果「未如預期」　綠委：每一次挫敗都是累積力量的練習

罷免票過門檻還是罷不掉！傅崐萁喊話賴：要沒私心坐下來談

挺過罷免案！台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」

快訊／高虹安鞠躬致謝：感受到新竹市民良善勇氣的力量

新北罷免失敗民眾哭了　罷團喊「不喪志」：難過一天就好

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

「多數人對青鳥霸凌感到厭惡」　柯志恩：國民黨會用成績回報支持者

大罷免結果「未如預期」　綠委：每一次挫敗都是累積力量的練習

罷免票過門檻還是罷不掉！傅崐萁喊話賴：要沒私心坐下來談

挺過罷免案！台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」

快訊／高虹安鞠躬致謝：感受到新竹市民良善勇氣的力量

新北罷免失敗民眾哭了　罷團喊「不喪志」：難過一天就好

洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

澎湖漁民撈到巨蟹「以為賣不了錢」　竟是台灣新紀錄物種

「多數人對青鳥霸凌感到厭惡」　柯志恩：國民黨會用成績回報支持者

大罷免結果「未如預期」　綠委：每一次挫敗都是累積力量的練習

罷免票過門檻還是罷不掉！傅崐萁喊話賴：要沒私心坐下來談

挺過罷免案！台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」

快訊／高虹安鞠躬致謝：感受到新竹市民良善勇氣的力量

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

政治熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

不斷更新／新北5立委「不同意票」領先　將與侯友宜開記者會

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

傅崐萁喊話賴清德坐下來談

大罷免投票！　正妹女警成嬌點

館長站台轟「青鳥」鬧場丟冥紙　身分曝光竟是反罷免網紅！

快訊／大罷免大失敗！　民進黨秘書長林右昌將召開記者會

獨家／震撼彈！反罷成功　盧秀燕無意參選黨主席

快訊／大罷免無懸念！台中3席預計1730一同現身

陳玉珍警告青年牢飯不用錢　檢舉罷團返鄉專車涉賄選

大罷免大失敗傳「內閣總辭」！　周玉蔻：某綠委說「是的」

網傳大罷免投票率數字　中選會：開票完後才會做確認

快訊／趙少康後又一例！　張麗善投票期間違法幫自家立委宣傳拉票

更多熱門

相關新聞

大罷免大失敗　曹興誠：志工的力量拼不過藍營基本盤的動員

大罷免大失敗　曹興誠：志工的力量拼不過藍營基本盤的動員

726大罷免今（26日）首波投票落幕。最終大罷免大失敗。對此，聯電創辦人曹興誠表示，兩個原因，一個是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於我們的想像。另外一個原因，是我們在藍大於綠的選區攻堅，所以當投票率高的情況下，志工的力量拼不過藍營基本盤的動員。這次罷免雖然沒有成功，但我們已經向藍白立委送出了強烈的訊號。我們絕不同意他們以毀滅程序正義的方式，以多數暴力通過粗糙的法律。

台中3立委守住席次盧秀燕說話了

台中3立委守住席次盧秀燕說話了

快訊／大罷免大失敗！　民進黨秘書長林右昌將召開記者會

快訊／大罷免大失敗！　民進黨秘書長林右昌將召開記者會

快訊／台中「鋼鐵3席」全守住！罷團領銜人哽咽認輸

快訊／台中「鋼鐵3席」全守住！罷團領銜人哽咽認輸

傳朱立倫確定交棒　下週中常會提報黨主席選舉規劃案

傳朱立倫確定交棒　下週中常會提報黨主席選舉規劃案

關鍵字：

大罷免張智倫大罷免

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

不斷更新／新北5立委「不同意票」領先　將與侯友宜開記者會

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

傅崐萁喊話賴清德坐下來談

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面