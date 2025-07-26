快訊／張智倫自行宣布罷免不通過　感謝支持者：繼續打拚

▲國民黨立委張智倫出面感謝支持者。（圖／攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市第8選區（中和區）國民黨立委張智倫罷免案今（26）日進行投票，張智倫稍早自行宣布「挺過罷免」，他發表感言表示，感謝中和鄉親的支持與鼓勵，他會繼續打拚，用「好好做事」來回應這次的大罷免，相信民眾有感受到他們的努力跟付出，會繼續加油。

張智倫稍早到服務處感謝支持者，他疾呼「非常感謝所有中和鄉親的支持跟鼓勵，大家都經歷了這個歷史的一刻，感謝中和勇於出來投票。」張智倫表示，這一年多來不只是感謝以及感動，他會繼續努力，禮拜一開始會繼續開始工作，接下來就是要等的就是國民黨24個兄弟姊妹一起過關。

張智倫在臉書發文重申對中和鄉親的感謝，並強調在一場選戰中，難免有口水與髒水，但今夜過後，中和將更加團結，他也會抱持謙卑的態度，謹記所有建設性批評，一一實踐對鄉親的承諾，爭取更多民眾的認同。

張智倫強調，自己深知每張選票的重量，不僅是對自己的肯定，也是更大的承擔，「鄉親對我的期待越高，我就要做得越好」。未來絕對會加倍努力，以地方建設為最優先，並在立法院積極問政、強力監督，推動更多福國利民的法案，做中和鄉親的靠山，回報各位的託付。

張智倫表示，接下來3年、甚至更久之後，他會用行動兌現承諾，回應大家的期待，也請鄉親不吝給予指教。請讓我們攜手向前，見證中和的改變，一步步走向更好的未來。

▲國民黨籍新北市立委張智倫，資料照。（圖／記者李毓康攝）

張智倫出身政治世家，是前立委張慶忠與新北市議員陳錦錠之子。因張慶忠在第9屆立委選舉落敗，張智倫遂以「政二代」之姿參選第11屆立委，成功奪回中和這個過去被視為藍營鐵票倉的選區，此舉不僅讓國民黨終連續兩屆敗選，也被外界形容為「王子復仇記」，卻在這次大罷免中被提案罷免。

張智倫罷免案由雙和罷免團隊「倫刪立舒」提出，罷免領銜人李天羽表示，張智倫並非站在基層，在立法院是黨意的橡皮章，投下許多傷害台灣的法案，違背立委的獨立性與中立性。

罷免案通過門檻為「有效同意票數多於不同意票數」，與「同意票數達原選區選舉人總數四分之一以上」2要件，根據中選會公布新北市第8選區（中和區力行里等76里）投票人數28萬8291人，25%門檻為7萬2073人。

▲張智倫出席國民黨反惡罷、守護中和聯合晚會，資料照。（圖／記者李毓康攝）