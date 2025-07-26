不斷更新／花蓮傅總召「穩穩的」！傅崐萁不同意罷免票數領先

▲今日大罷免投票，傅崐萁與妻子、花蓮縣長徐榛蔚一同前往吉安國中投票所投票。(圖／記者陳家豪攝）

記者劉邠如／綜合報導

花蓮縣國民黨立法院黨團總召傅崐萁面臨的罷免案，成為全台「大罷免潮」的焦點之一。根據中選會公告，傅崐萁的罷免案需達到至少48,442票同意，且同意票數需多於不同意票，方能通過 。不過持續開票中，看起來花蓮人仍死忠挺傅總召，「不同意罷免票」持續領先，且和不同意罷免票持續拉大差距中。

目前開票進行中，關於傅崐萁罷免案，同意罷免票數為33,487；不同意罷免票數為45,086。 傅崐萁罷免案，當初投票人總人數為191367人，罷免門檻為47842，同意票需多於不同意票。

今日投票日，傅崐萁與妻子、花蓮縣長徐榛蔚一同前往吉安國中投票所投票。投票後，傅崐萁表示，「希望全民在今天過後，一起同心協力為國家努力」，並呼籲民進黨立法院黨團總召柯建銘「這兩天不要再講話，讓大家有個寧靜的社會」 。

罷免案的領銜人李美玲與「葉霸」葉春蓮各自前往投票所投票。李美玲表示，這半年來突破了許多人生經歷，並深刻感受到台灣人民的熱情與熱血。她特別感謝一路以來辛苦的志工，並強調「志工好像都沒在睡覺」，半夜還在傳訊息討論事情 。