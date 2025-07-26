傅崐萁也挺過罷免　罷團認遺憾：尊重多數花蓮人決定

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免今（26日）首波投票落幕。最終大罷免大失敗。國民黨團總召傅崐萁也挺過罷免案，對此，罷免傅崐萁團隊微光花蓮表示，今天，罷免傅崐萁案未能通過。我們感到遺憾，無法否認失望。但我們知道，這不代表花蓮人輸了。因為，我們知道無數花蓮人曾經為花蓮而努力，曾經讓改變的聲音傳遞到花蓮的每一個角落，所以花蓮人未曾失敗。數萬人勇敢投下了「同意罷免」，呼籲傅崐萁，我們尊重多數花蓮人的決定，但在台灣這個民主社會，也請你務必尊重及聆聽少數花蓮人的聲音。

罷團指出，微光花蓮，一群由平凡公民組成的公民團隊。從提議、連署到投票，從冷漠到響應，我們用雙手交出超過3萬2千份罷免連署書，在短短幾個月間，讓罷免傅崐萁這個不可能的任務，推向全台罷免最受矚目的一場行動，讓台灣人見花蓮的奇蹟。

罷團強調，我們深知罷免方是龐大的政治機器，是根深柢固的權勢體系。一群公民沒有資源，就是一群小蝦米集結對抗大鯨魚，就是一群相信花蓮值得更好的人。但即使罷免案未能通過，我們仍看見了屬於花蓮的微光齊聚，照出屬於這片土地的光。

罷團指出，在這場罷免中，數萬人勇敢投下了「同意罷免」。這不是針對個人，而是針對一種政治文化：長期以來，花蓮成為少數人壟斷話語的空間，公共資源分配不均，問政品質無法問責，甚至缺席了民主應有的監督。

罷團坦言，曾經幻想改變可以更快、更直接。但如今，我們更堅定地相信，真正的改變，永遠需要耐心與堅持。我們不會停下來。傅崐萁罷免案雖未過，但我們點燃的，是一場屬於花蓮的民主覺醒。我們聽見了無數年輕人第一次走入投票所；與花蓮人一同見證了不分藍綠、不論族群、橫跨世代的民眾站出來說：「這次我不再沉默。」

罷團強調，微光不會熄滅。我們會繼續在地深耕，關心地方建設、監督公共政策、促進言論自由。我們也誠摯感謝所有志工、連署人、投票者，以及來自台灣各地的聲援與鼓勵。這份微光，將照亮未來更多的可能。

罷團呼籲傅崐萁，我們尊重多數花蓮人的決定，但在台灣這個民主社會，也請你務必尊重及聆聽少數花蓮人的聲音，花蓮不能只存在一種聲音，我們不容許打壓民意的事件繼續在花蓮發生，請傅崐萁先生開啟與花蓮公民對話的機制，既然你由花蓮人選出來擔任立委，就有責任要對花蓮人負責，必須受到花蓮的監督與檢視，我們期望未來的花蓮可以越來越好。

