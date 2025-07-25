2025 U12世界盃少棒台南開打　12國少棒小將齊聚府城台灣首戰古巴

▲第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽25日晚間在台南亞太國際棒球訓練中心盛大揭幕，來自五大洲12國的小小球員齊聚府城，首戰即由地主中華隊迎戰強敵古巴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「世界看見台南，棒球連結未來。」第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽25日晚間在台南亞太國際棒球訓練中心盛大揭幕，來自五大洲12國的小小球員齊聚府城，用球技寫下熱血的夏日詩篇，首戰即由地主中華隊迎戰強敵古巴，全場氣氛沸騰，宣告賽事正式開打。

開幕典禮上，市長黃偉哲親自到場致詞，並與世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt、中華棒協理事長辜仲諒等重要嘉賓一同揭幕。美國、墨西哥、日本、德國等多國駐台使節，以及美國中西部州議會領袖訪問團也專程出席，展現國際對賽事的高度關注與支持。

黃偉哲市長指出，台南自2015年起即承辦U12世界盃少棒錦標賽，連續七屆的主辦權象徵世界棒壘球總會對台南市的肯定與信任。他特別感謝賴清德總統當年支持球場興建，與市府團隊持續打磨賽事品質，讓台南成為全球少棒選手心中的「棒球之都」。「我衷心希望每一位小將都能享受比賽，帶著回憶離開，也把台南的溫暖與美味記在心裡。」黃市長說。

中華隊今晚6時30分迎戰古巴，這場對決不僅是賽事首戰，更是台灣小將衛冕之路的起點。12支國家代表隊包括：台灣、美國、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、南非、澳洲及古巴，將在為期10天的賽事中角逐最高榮耀。

除了競技本身，台南更用文化與熱情迎接世界。市府安排12所親善學校為參賽國打造專屬加油板與手繪燈籠，並安排文化導覽、美食體驗等活動，讓各國選手在比賽之餘也能深度感受台南風情。

賽事自即日起至8月3日止，在亞太棒球訓練中心主副球場進行。市府呼籲全國球迷進場觀賽、力挺台灣小將！門票可透過拓元售票系統購買，更多賽事資訊請上台南市政府官網、市府LINE或U12世界盃臉書粉絲團查詢。

包括立委林宜瑾、林俊憲、謝龍介服務處代表，市議員許至椿、郭鴻儀、王宣貿、黃麗招、周麗津、黃肇輝、INGAY TALI穎艾達利、沈震東、陳怡珍、蔡筱薇、李中岑、陳皇宇、李啟維等皆到場見證盛會。