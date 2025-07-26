美國賺到盆滿缽滿！川普考慮發「關稅紅包」　簽退稅支票給人民

▲美國總統川普考慮，將向各國徵收來的關稅，透過退稅還給美國民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普表示，考慮將徵收關稅所得的一部分，以退稅形式發還給特定收入族群的美國民眾。此構想旨在緩解因關稅導致的物價上漲壓力，並可能兼具刺激經濟與政治宣示雙重效果。不過，專家與立法機構指出，若要推行此類「關稅退稅」，恐需國會通過新法案，且可能進一步推升通膨與財政赤字壓力，引發諸多爭議。

根據美媒《財星》（Fortune），川普日前在白宮受訪時表示，雖然目標是減少國債，但不排除發放退稅支票，不過他並未明確說明收入門檻或退稅金額，「我們收到了非常多的錢，我們正在考慮給某些收入階層的民眾一點小小的退稅。」

美國財政部數據指出，光是2025年上半年，美國政府便因關稅進帳超過1000億美元。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）估計，全年關稅收入可望達到3000億美元。

川普的構想，被認為是對過去數個月以來關稅引發消費者物價壓力的回應。沃爾瑪、福特汽車等部分美國企業，雖一度自行吸收進口成本，但近來已有跡象顯示，關稅成本開始反映在消費價格中。

然而，政策推行的合法性與可行性備受質疑。依照美國憲法，關稅與財政支出權屬於國會所有，若要將關稅收入以退稅形式發給民眾，勢必需要透過國會立法授權。華府智庫稅務基金會（Tax Foundation）資深經濟學者杜蘭特（Alex Durante）表示，「雖然這事可能性不大，但對這屆政府，我不會排除任何可能。」

根據美媒《CBS News》、《CNBC》，美國國會於7月4日才通過川普政府提出的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），其中涵蓋大規模減稅與支出方案，估計未來10年將增加3.4兆美元赤字，卻未納入任何關稅退稅條文。專家警告，若再推行退稅，恐加劇財政壓力。

都會研究所資深研究員羅森伯格（Joseph Rosenberg）認為，若將退稅用來彌補關稅對家庭支出的影響，其性質將與疫情時代為因應失業而發放補助不同，更重要的是，這種退稅行為恐更進一步加劇通膨。他強調，「人們會花掉這筆錢，這會進一步推高物價，擴大通膨效應。」

儘管川普的退稅構想尚無具體細節與立法時程，已有共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表態支持類似構想。不過，專家與部分政策觀察人士普遍認為，與其發放支票，應優先將關稅收入用於償還國債，以免重演疫情時代大規模財政刺激導致的通膨風暴。