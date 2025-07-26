美客機「空中自由落體」驟降150m　乘客拋飛撞天花板：以為要墜機

▲美國西南航空（Southwest Airlines）客機在飛行途中驟降，導致2名空服員受傷。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國西南航空編號1496班機25日從加州柏本克起飛後，為了閃避另一架飛機，突然驟降150公尺，導致2名空服員受傷，目前仍在接受治療。《福斯新聞網》報導，有乘客甚至因此被拋飛，撞上天花板，機上的大人和小孩瘋狂尖叫，所幸最後客機仍安全降落於拉斯維加斯。

報導指出，西南航空發言人透露，當地時間25日上午11時左右，機組人員在起飛後接連收到2次警示，因此依照指令進行爬升與下降。航空公司強調，航班最終順利抵達拉斯維加斯，未再發生異常，並感謝機師與空服員的專業應對。

一名搭乘該班機的乘客凱特琳．柏迪（Caitlin Burdi）則表示，自己以前也曾經搭過相同航線，因此她知道這次遇到的強烈顛簸「完全不正常」。她回憶道，飛行約10分鐘後飛機突然快速下墜，「感覺就像在玩自由落體一樣，整個機艙尖叫聲四起，我們真的以為要墜機了。」

據悉，當時甚至有多名旅客被拋飛，頭撞到天花板，同時有2名空服人員受傷。其中一位空服員因頭部撞擊後呈現恍神狀態，另一人則宣布將辭職。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，當時在洛杉磯飛航管制區內，的確有另一架飛機接近，這可能就是導致西南航空班機啟動防撞警報的原因。針對此事件，FAA已著手調查詳細情況。