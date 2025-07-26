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耿爽：美國應對自己在安理會的言行感到羞愧

▲▼聯合國、安理會、耿爽、怒批英國代表發言。（圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團）

▲中國常駐聯合國代表團副代表耿爽。（圖／翻攝自中國駐聯合國代表團官方網站）

記者任以芳／綜合報導

中國常駐聯合國副代表耿爽昨25日在安理會審議烏克蘭問題時回擊美國代表對中國的無端指責，指出美國應對自己一周來在安理會的一系列言行感到羞愧、恥辱。

耿爽指出，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。」中國從未向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控包括無人機在內的軍民兩用物項出口。中方敦促美方停止在烏克蘭問題上「甩鍋」推責、製造對立，多為停火止戰、勸和促談作出一些切實努力。

耿爽再次指出，安理會22日就和平解決爭端進行公開辯論，美國代表借題發揮，在會上就南海問題對中國進行攻擊指責。

他接著說，安理會24日就聯合國同伊斯蘭合作組織合作問題舉行公開會，美國代表再次挑釁，就涉疆問題對中國污蔑抹黑。「安理會今天就烏克蘭問題進行審議，美國代表又跳了出來，散布關於中國的謊言。」

耿爽痛批，「一周之內，美國接二連三地在安理會對中國無端發難，這一系列表現只能證明，美國關心的不是維護國際和平與安全，不是推動戰爭衝突的政治解決，而是借機攻擊打壓他國，進行政治操弄，服務自身議程。」

他再次強調，美國作為安理會常任理事國，應該對自己的言行感到羞愧、恥辱。中方敦促美方早日改弦更張，建設性地參與安理會的工作。

耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場已經闡述多遍，歸結起來就是一句話：呼籲停火止戰、堅持勸和促談。國際社會對中方的努力有目共睹。「針對美方我想說的是，當前，面對此起彼伏的熱點衝突，面對錯綜複雜的國際形勢，國際社會需要的是團結合作，不是分裂對抗。」

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