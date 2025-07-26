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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／黃國昌率白營陸空戰盡出挺藍委　積極反罷增2026籌碼

▲▼韓國瑜院長、黃國昌主席、高金素梅委員陪同王鴻薇車隊掃街（圖／記者劉亮亨攝）

▲民眾黨主席黃國昌在反罷過程出力甚多。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

首波大罷免投票在今（26日）落幕，最終大罷免大失敗，在背後推波助瀾的民進黨迎來自2018年九合一大選團滅後，最大挫敗。過程中，藍營聲勢起起伏伏，能挺過此劫、迎來「大失敗」的結果，民眾黨挹注關鍵第三勢力的聲勢功不可沒。民眾黨人士說，在大罷免這局，民眾黨從黨公職到志工的積極程度，連藍營都感到驚訝；不訴求支持藍委，凸顯「不喜歡賴清德」這個最大公約數，讓小草的投票意願大增。在協助藍營挺過此關後，不論是黃國昌還是民眾黨，來年選舉都有更多籌碼交涉。

為了扭轉民進黨在立法院的席次劣勢，總召柯建銘喊出大罷免後，由民團發起這場史無前例的「導正運動」。經過大半年醞釀、造勢，第一波投票在今天結束，結果出乎意料是24席國民黨立委、新竹市長高虹安大勝利。這次罷免選舉只有國民黨立委，從結果也證明，2024選舉的民意沒有極大翻轉。民眾黨人士說，這場獨步全球的大惡罷失敗，代表台灣的民主還是有一定韌性。

從對抗罷免的過程一路看下來，國民黨在過程中因為「以罷制罷」的幽靈連署問題，面臨抄家滅族之禍而導致士氣低迷，社會形象被痛擊難以辯駁，直到6月開始民眾黨加入反罷行列後，起到助燃劑的效果，讓反罷方重拾活力。

該人士分析，藍委挺過這次罷免可說是劫後餘生，在投票率接近5成的狀況下，代表沒有面臨罷免的民眾黨選民也出來投票，甚至有些過去沒有投過國民黨的民眾黨選民，也投下反對票，「如果民眾黨在過程中消極應對，不會是0席這樣的結果」。

結構上來看，民眾黨仍手握10%上下的支持度，在罷免選舉投票率低的狀況下，只要挹注3%、5%的支持選票，就能起到關鍵的作用。國民黨各選區立委不論檯面上、或私下，都尋求民眾黨的合作，盼能挺過此一關鍵時刻。

民眾黨人士說，過程中，民眾黨除了黨公職投入外，連志工也自發性站路口，積極程度連藍營都感到驚訝。此外，黃國昌不僅對藍委的站台邀約有求必應，甚至加碼開直播幫幾位危險藍委拉抬網路聲量，陸、空戰盡出，可說是展盡誠意；此外，柯文哲的妻子陳佩琪也力挺，最後關頭發臉書表態，多少都對小草們的投票意願有一定影響。

民眾黨人士說，全黨幾乎沒有保留，也沒有談到什麼要補選什麼，「如果大罷免沒有大失敗的話，勢就不好了，等於讓賴清德跟民進黨認為，這樣選輸翻桌的做法可以呼風喚雨」。

考量民眾黨的支持者結構，面對大罷免，有的小草會覺得事不干己、甚至過去不是投國民黨，因此黃國昌把焦點對準賴清德，強烈呼籲支持者出來反對賴的獨裁，「大家都不喜歡賴清德，就是最大公約數」；此外，陳佩琪、黃國昌最後階段喊出「幫柯文哲投票」，且大罷免過程中京華城案也一直開，過程中人多不合理的判決、不斷延長的羈押，都讓小草義憤填膺。這些憤恨的情緒不斷累積，大罷免成為一個宣洩的出口。

而藍委為了拉攏小草支持，也開始與民眾黨站在同一陣線，為身陷囹圄的柯文哲喊冤；甚至因為幽靈連署一案同受檢調追殺，也開始質疑司法不公。這些外在因素，多少都讓藍白走得更加貼近。

民眾黨人士指出，藍白在「反罷免」的目標是一致的，若民進黨推動罷免成功對民眾黨非好事，「民進黨一定要獲得挫敗，這對國家發展跟健康的政黨競合才有益的」，對民眾黨來說，出來反罷無論價值觀還是政治操盤，都是合理的選擇。

該人士指出，外界本來預估民眾黨會袖手旁觀，「沒有想到不只幫，還幫這麼用力」，不只是催自己人的票，也會喚起國民黨絕望支持者的意識。另一方面，同為對抗萬惡綠共的在野黨，黃國昌、民眾黨展現出的活力也產生「移情效果」，民眾黨罵得越兇、越是在幫藍營支持者出一口惡氣，提升藍營支持者心中的好感度，相較國民黨是比較有戰力、有活力的政黨。

這波大罷免結束後，同樣身為在野陣營的民眾黨沒有隔岸觀火，反而在下場參與，全力幫國民黨對抗罷免，讓綠營鎩羽而歸。據了解，這次民眾黨定調共同對抗綠營的不合理作為，雖然立法院席次沒有因此改變，但已凸顯民眾黨的關鍵地位，更是賣了國民黨一個大大人情，增加2026年選舉談判籌碼。

▲▼韓國瑜院長、黃國昌主席、高金素梅委員陪同王鴻薇車隊掃街（圖／記者劉亮亨攝）

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