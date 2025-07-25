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飯店備品一包680元！國旅人次創新高「住宿僅26%」

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲越來越多人國旅選擇不住宿的當日來回輕旅遊。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國旅狀態改變？交通部觀光署昨報告，去年國人國內旅遊共2.22億次，較前一年成長7%，另有立委補充住宿僅26%。此外，消基會針對飯店備品進行調查，發現高雄一間飯店的配品竟要680元，引起民眾討論。

消基會表示，環境部的規定，觀光旅宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等產品，並禁止在營業場所（房間內）陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等備品。違規者將根據「廢棄物清理法」第51條第3項規定，面臨新台幣1200至6000元的罰款。

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為了瞭解國內飯店旅宿業者的環保措施，消基會於1月20～23日以電話方式訪問觀光署核可的合法旅宿業者，包括：卓越五星、五星級、四星級、三星級、二星級、一星級等172家觀光飯店入住時是否提供備品？該備品是免費提供、索取即送、付費購買或不提供，消費者須外出購買？後再於實施5個月後的6月10～12日間抽查部分旅宿業者的備品供應政策是否有改變，發現並無大的變動。

調查結果顯示：

1.主動提供：有2家飯店在入住時仍然實質性主動提供牙刷等備品；佔比約1％。
2.索取免費提供：37家飯店在客人入住時，若未攜帶牙刷等備品，可至櫃台索取，佔比約4％，例如：台南大員皇冠假日酒店、台北君品大酒店、台南遠東香格里拉、日暉國際渡假村、維多麗亞酒店、耐斯王子大飯店、寒軒國際大飯店、遠雄悅來大飯店、漢來大飯店、台北遠東香格里拉、大地酒店、晶華酒店、台北君悅酒店、福華大飯店、老爺大酒店、和逸飯店桃園青埔館、雅霖大飯店、新竹福華大飯店、梅園樓觀景飯店、河堤國際商旅、豐家大飯店、豐谷賓館、挪威森林森森休閒旅館、挪威森林頂級汽車旅館、黃金海岸商務旅舘、安禾嚼旅、南科贊美酒店、正一經典汽車商務旅館、花蓮力麗華美達安可酒店、家和商旅、嘉義觀止飯店、雲都商務飯店、都會商旅七賢館、帝后大飯店、孟宗山莊大飯店、富堡汽車旅館、鴻瑞輕旅-中華館等37家旅宿業者（部分業者提供至取用完畢後再討論企業政策或額外多取需付費等；請詳見調查表格）。
3.條件式提供：5家飯店設定條件提供備品，如新加入會員、按人數或數量索取等；佔比約8％。
4.公益模式：3家飯店走公益路線，索取備品時需在公益捐款箱內投錢，以支持公益；佔比約7％。
5.付費購買：102家飯店需付費購買備品，其中販售價格最貴的是高雄洲際酒店的680元/套；以付費購買備品的旅宿業者佔比為3％。
6.不提供：24家飯店則全不提供，需消費者自行外出購買，佔比約14％。

▲▼大阪The Tower光芒飯店，Candeo Hotels Osaka The Tower，飯店備品，酒店備品，盥洗用品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲備品示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

這些結果顯示，台灣的旅宿業者在環保政策實施後，對於備品的提供方式多樣化，有21.4％（37家）的旅宿業者響應政府環保政策，不主動提供備品，但若消費者忘記攜帶，仍會貼心的提供櫃臺取用政策；有58.3％（101家）的旅宿業者則需付費購買備品，甚至最貴者高達680元，收費之高，可能影響消費者的質疑與滿意度。

網友看完紛紛留言，「日本的飯店一次性的洗刷用品也沒有在房間提供，但是集中放在飯店大廳供需要的住客免費取用，台灣業者可以學習一下」、「沒有提供備品，住宿費也沒比較便宜」、「到底是一日遊成為主流，還是這些業者吃相難看，逼著大家只能一日遊」、「日本 和其他觀光大國沒收了，台灣旅宿房價還誇張的高，是憑哪一點收費阿，連東南亞都做得比台灣好」、「只有國旅才能超越國旅」。

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