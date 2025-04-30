高雄4大景點7／1起納「空品維護區」　汽機車違規最高罰2千

▲崗山之眼園區以天空廊道為主角，走在上頭向下眺望，視野十分遼闊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今年7月1日起，將「崗山之眼」、「旗津海岸公園」、「紅毛港文化園區」與「衛武營國家藝術文化中心」等4處風景區及周邊道路列為空氣品質維護區。在劃定的空維區裡要求進出車輛，出廠滿五年的機車必須取得排氣檢驗合格，柴油大客車則是應取得自主管理標章，以維護當地空氣品質，違規機車將面臨500元罰鍰，大客車則是2,000元罰鍰。

高雄市率先於2022年公告澄清湖、駁二及壽山動物園等3處風景區為空氣品質維護區，隨後於2023年增列以大貨車進出為主的高雄港區，目前這幾個空維區進出車輛排氣合格率皆達9成。

▲高雄4大景點7／1起納「空品維護區」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年7月1日起，「崗山之眼」、「旗津海岸公園」、「紅毛港文化園區」與「衛武營國家藝術文化中心」等4處風景區，也列入空維區，預計今年內將陸續公告增列市府公有資源回收廠及高雄國際航空站等處為空維區；同時持續推動臨海產業園區及敏感族群學校，逐步擴大高雄市空維區網絡。

▲▼高雄4大景點7／1起納「空品維護區」，汽機車違規最高秒噴2000元 。（圖／記者賴文萱翻攝）

在空維區裡環保局將加強以科技影像辨識方式稽查車輛是否完成檢驗，出廠滿5年以上的大客車、機車完成排氣檢驗合格，行駛於上述4處風景區就不必擔心受罰，違規機車將面臨500元罰鍰，大客車則是2,000元罰鍰。

環保局局長張瑞琿呼籲，養成車輛每年定期實施排煙檢驗習慣，確保使用車輛符合排放標準，也鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具，減少燃油車輛污染排放，讓空氣更清新，一起維護高雄好空氣。