響應環保政策！　嘉義農藥代噴業者成回收站

▲▼ 嘉義縣攜手農藥代噴業者，強化農藥瓶罐回收管理 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局與社團法人嘉義縣無人植保機協會攜手，媒合16位農藥代噴業者成為農藥廢容器逆向回收站點，提供多元回收管道，加上9處農藥行，114年度共有25處農藥廢容器逆向回收點，若持沖洗乾淨後的農藥廢瓶罐至指定回收站，不限瓶罐大小，即可1罐兌換2元，經費有限兌完為止。

環保局日前舉辦說明會，邀農業處、各鄉鎮市公所農經（業）課、各鄉鎮市農會、社團法人嘉義縣無人植保機協會、嘉義縣植物保護商業同業公會、本縣農藥販賣業者及農藥代噴業者等相關單位，協助宣導農藥廢容器應完成「三沖三洗再回收」。

另外，環保局補助「農藥代噴業者」高壓沖洗設備，共16位飛友們響應回收政策，成為農藥廢容器逆向回收站，協助農民回收農藥廢空瓶，逆向回收站點擴及太保市、朴子市、民雄鄉、新港鄉、溪口鄉、六腳鄉及鹿草鄉。

環保局說，農藥廢容器未經妥善處理隨意丟棄於田間或水溝，農藥成分中含有毒物質，可能危害空氣品質，滲入土壤、水源危害生態。農藥廢容器是環境部公告應回收廢棄物，除可交由回收處理商或清潔隊外，也可透過農藥販賣業者、村里資源回收站等落實回收處理，絕不可隨意棄置。

農藥廢容器使用後應加入清水鎖緊瓶蓋均勻搖晃，或可使用高壓沖洗設備，將廢液集中於農藥噴灑桶再重複使用於農作物上，農藥廢容器確實沖洗後可提高回收成效，落實回收降低環境危害，請農友們共同響應環保政策、做好資源回收。