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想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲網友打算在國內旅遊。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，5月報稅季來臨，繳完稅之後口袋空空，打算規劃小資版的國內旅遊，帶女友出去走走，吃在地美食、看山景海景，不過行程中沒有高級飯店、餐廳，並分享行程初步規劃，好奇「窮遊行程女生會接受嗎？」貼文曝光，網友點出關鍵點，「重點在細節，兩個人都開心，就是一趟好旅程」。

有網友在PTT發文，繳完該繳的稅，車子還剛完成大保養，口袋直接扁掉，「對小資族來說真的吃不消」，接下來打算規劃窮遊，帶女友在國內簡單旅遊，吃在地美食、看自然景觀。

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原PO分享行程規劃，墾丁國家公園＋屏鵝公路池上便當、曾文水庫＋大埔砂鍋魚頭、那瑪夏世紀大峽谷＋甲仙芋頭料理、茂林小長城步道＋多納咖啡＋愛玉點心，沒有高級飯店、也沒有網美打卡餐廳，「大家能接受另一半帶你窮遊嗎？有沒有推薦的地方？」

貼文曝光，網友認為重點是心意，「會主動規劃行程，就已經贏一半男生了」、「好好珍惜這樣的女友，你有用心，窮遊也是很開心」、「有用心規劃，不要人擠人，行程體驗稍具特色，光做到這幾點怎麼輸？」「男友如果陪我出門玩就真的很開心了」、「旅遊著重的是兩個人喜歡什麼想玩什麼，錢是其次考量」、「我個人對旅遊的要求只有吃，其他真的是沒差，當然是希望氣溫舒適最好」、「我是可以啊，但希望不要是太曬的行程」。

也有網友提到，「我老婆反而都跟我窮遊，但她都不會在意欸，我都知道一些秘境民宿，帶另一半出去玩主要要有期待感、冒險感，不能都一堆人去過的罐頭行程，對方才會覺得好玩」、「雖然我男的，但是我覺得你如果行程排得順暢就夠了」、「應該正常人都可以吧，又不是每天都大魚大肉」。

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