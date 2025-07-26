「這個月真的累到了！」　徐巧芯現身投票：對選舉結果有信心

記者鄭佩玟／台北報導

罷免投票今（26日）登場，台北市長蔣萬安一早陪同國民黨立委徐巧芯投票。徐巧芯受訪時聲音全沙啞，「我這個月真的累到了！回家後打算直接睡到明天再醒來，睡醒後其他事情再說吧！」至於選舉結果，徐巧芯自認很有信心。

▲徐巧芯一早投票 。（圖／記者黃克翔攝）

徐巧芯一早現身投票，被問到今天心情時表示非常好，本來以為會下大雨，沒想到天氣這麼好，「大家會開心的把這天度過！」由於昨日和蔣萬安一同連續掃街掃了2小時突破新紀錄，再加上選前之夜造勢，徐巧芯今日聲音明顯沙啞，「這個月也真的累到了！回家後打算大睡一覺，睡到明天再醒來，睡醒後其他事情再說吧。

▲蔣萬安陪同徐巧芯投票。（圖／記者呂佳賢攝）

被問到會如何看到投票結果，徐巧芯表示，「當然一定是尊重選民的決定，但我相當的有信心，我相信人民的眼睛是雪亮的」。

蔣萬安受訪時也提到，今天心情很好，帶著一顆平常心，「今日剛好陪5位委員投票，我們都平常心，等等陪完我還要自己投票，回家後好好陪三寶，前幾天二寶生日，出門前他還說早點回來，說想去兒童新樂園，今天大家保持心情，享受好天氣」；至於被問到是否覺得自己要對投票一事負責，他則回應「今天是投票日，我們希望大家把握好天氣，行使公民權。」