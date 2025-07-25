雨中閃爍民主之光　三金得主唱〈伊是咱的寶貝〉籲：把台灣贏回來

▲反共護台志工聯盟今晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，台下揮舞著手電筒。（圖／翻攝民進黨YouTube）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨，但仍擋不住支持者深愛台灣的心，約晚間8時許，中山南路已封路。而在三金得主、「台灣民謠大師」陳明章唱〈伊是咱的寶貝〉時，台下支持者更舉起手機手電筒和手燈，一同揮舞著民主之光，還有人跟著喊唱「台灣是咱的寶貝」。

反共護台志工聯盟今晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，表演卡司包含「台語獨立樂團」裝咖人、饒舌歌手楊舒雅和三金得主、「台灣民謠大師」陳明章等，現場也邀來詩人羅毓嘉、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立、夏日破浪青年、作家李文成、女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生和民進黨團幹事長吳思瑤、聯電創辦人曹興誠等人宣講；而各地罷團回到自己的罷區做最後動員催票，將以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動，在台北的濟南路晚會則將以直播連線的形式，與各地罷團的活動進行串聯。

儘管下著大雨，但在活動正式開始前，現場紅椅已坐滿，且人潮持續湧入，已湧至中山南路，約晚間8時許，中山南路已封路。由於反罷方國民黨在相隔不到300公尺的凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，警方也嚴陣以待，防範不同陣營支持者發生衝突。

陳明章也帶來數首經典歌曲，帶領支持者高呼「罷免他」，而在唱〈伊是咱的寶貝〉時，台下支持者更舉起手機手電筒和手燈，一同揮舞著民主之光，如同今晚主題「為民主守夜」。而台下也有人跟著喊唱「台灣是咱的寶貝」。陳明章更喊話民眾，明天把台灣和中華民國贏回來好不好。

▼陳明章演出。（圖／記者李毓康攝，下同）