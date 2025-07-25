第6屆沙城盃全國籃球錦標賽熱血開打　34隊台東競技

▲第六屆沙城盃全國籃球錦標賽熱血開打。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為鼓勵青少年從事正當休閒活動、推廣運動風氣並深化法治觀念，台東縣警察局與豐田國中合作舉辦「第六屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽」，自7月16日至28日於縣立豐田國中體育館熱血登場。賽事開幕典禮於7月25日下午2時盛大舉行，由台東縣副縣長王志輝主持，台東縣警察局副局長魏仲亨擔任開球嘉賓，揭開為期近兩週的競技序幕。

本屆沙城盃共設有高男組、國男組、國女組及國小組四大組別，吸引來自全國高中職以下學校共34支隊伍參賽，是台東縣規模最大的青少年籃球賽事。主辦單位表示，透過體育競技讓青少年在暑期盡情揮灑汗水與熱情，發揮團隊合作精神、培養正向價值觀，進而遠離不良誘惑，健全身心發展。

因應現場湧入大量人潮，台東縣警察局同步啟動「青春專案聯合宣導」，現場設置多項互動攤位與大型宣導看板，圍繞「精準查察－防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導－使青少年免於危害與觸法風險」兩大核心目標，結合「防制詐騙」、「防制新興毒品與電子菸害」、「防制兒少性影像犯罪」及「防制青少年涉入賭博」四大重點宣導議題。

現場並透過有獎徵答、趣味遊戲等方式與選手互動，將法治觀念融入輕鬆活動中，提升參與感與學習效果。同時，交通警察隊特別派遣兩部大型重型機車進駐場館供民眾拍照留念，成為場內焦點，成功吸引許多青少年圍觀參與，寓教於樂成效顯著。

台東縣警察局表示，「青春專案」為暑期警政工作的重點，青少年因假期時間充裕，容易接觸毒品、網路犯罪或不當場所，甚至淪為被害人。為此，警方除推動具體能性、教育性及正向休閒的活動外，也透過實體與網路雙軌宣導，深化青少年的法律認知與自我保護能力，共同守護下一代度過一個平安、健康且充實的暑假。