台東男誤信網路愛人謊言！掏150萬買黃金　機警店員成功阻詐

▲大武警及超商成功擋下150萬騙局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一場精心包裝的網路戀情，險些讓民眾損失150萬元積蓄。台東縣大武警分局近日接獲太麻里轄區超商通報，一名男子疑似遭遇詐騙，正於店內操作網站，準備購買價值新台幣150萬元的黃金。所幸在店員機警報案下，警方及時到場勸阻，成功阻止一場情感詐騙案。

據了解，徐姓男子於今年6月透過交友軟體結識一名女性網友，雙方轉往LINE持續聯繫。對方自稱單身女子，並以戀愛名義拉近關係，進而引導徐男進行所謂「高報酬」的黃金投資，並提供可疑網站連結，要求依指示購買150萬元黃金，聲稱將由專人協助操作。

徐男信以為真，攜帶積蓄前往超商操作網站，卻因流程繁複向店員求助。超商人員察覺異常，立即通報警方。副所長呂中文及同仁迅速到場，查閱對話紀錄後確認為典型「假交友、真詐財」手法，並向徐男說明詐騙模式，出示內政部「打詐儀錶板」網站（https://165dashboard.tw/）中相關案例協助辨識。

在警方詳細解說與勸導下，徐男終於意識到遭遇詐騙，打消匯款念頭，保住大筆積蓄。他事後也對警方與超商店員的即時協助表達感謝。

大武警分局呼籲，近年詐騙集團常以網路交友為誘餌，透過情感操控引誘民眾投資，實則設局騙財。民眾若接獲投資邀約，尤其來自素未謀面的網友，應提高警覺，切勿輕信。如有疑問，應立即撥打165反詐騙專線或洽詢鄰近警察機關，以防財產損失。