台東縣加水站水質抽驗全數合格　縣府籲民眾安心飲用

▲台東加水站水質檢測100%合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

夏季高溫來襲，民眾對乾淨、安全飲水的需求日益提升。為確保公共加水站供水品質無虞，台東縣環境保護局近期針對全縣30處加水站水源進行抽樣檢測，重點項目包括大腸桿菌群指標、水站設施整潔度及管理人聯絡資訊明確性。根據檢驗結果，30處加水站水質全數合格，達成100%檢測合格率，縣府也呼籲民眾可安心取水使用。

台東縣政府指出，加水站雖屬自設供水系統，然而其供水品質直接關係到公共衛生與民眾健康，因此縣府持續推動水質抽查及稽查制度。除了檢測水源本身，更督促業者強化設備清潔、濾材更換頻率與日常維護紀錄，透過系統性監督機制，全面提升加水站供水衛生標準。

環保局表示，水資源是民眾生活的基本權利，也是聯合國永續發展目標「SDG6：淨水與衛生」的重要核心之一。為此，未來將持續辦理不定期抽查與現場稽核，主動把關飲水設施衛生與運作狀況，力守安全飲水的第一道防線。

環保局也提醒民眾，日常使用加水站時，宜選擇資訊標示清楚、設施整潔且維護紀錄完善的站點，同時應留意水質是否有異味、濁度變化或顏色異常等情況。若有疑慮，應立即停止使用，並通報縣府或環保局，以共同維護家庭飲水安全。